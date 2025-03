La Rfk Italia e l'universita' Cattolica del sacro cuore presentano l'osservatorio permanente sull'educazione civica, diritti e sostenibilita'

13 marzo 2025 a

Lanciato in occasione della Fiera Didacta, il nuovo think tank è dedicato al Prof. Franco Anelli. Primo esempio in Italia di strumento per monitorare l’insegnamento dell’educazione civica a partire dalla scuola primaria. Fino ad oggi erano tracciati esclusivamente gli istituti superiori

Un supporto operativo per docenti, studenti ed istituzioni sia nazionali che europee



Firenze, 12 marzo 2025. Nasce l’Osservatorio permanente sull’Educazione Civica, Diritti e Sostenibilità della RFK Italia e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un vero e proprio think tank di portata nazionale, che si pone l’obiettivo di creare un punto di riferimento sul tema dell’educazione civica. L’Osservatorio è dedicato alla memoria del Prof. Franco Anelli, giurista, già rettore dell’Università Cattolica e membro del CdA RFK Italia, che tanto ha contribuito alla promozione culturale dell’educazione civica.

Rivolto al mondo scolastico di ogni grado, a quello accademico ed istituzionale, l’Osservatorio rappresenta un unicum in Italia. Fino ad oggi, infatti, venivano monitorati esclusivamente i cosiddetti “studenti in uscita” ossia coloro che frequentano gli istituti superiori che poi proseguiranno gli studi all’università o entreranno nel mondo del lavoro. La Robert F. Kennedy Human Rights Italia, con il supporto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vuole invece accendere un faro sullo stato dell’arte dell’educazione civica, a partire dalla scuola primaria. Un modo per sensibilizzare su tematiche quali sostenibilità, diritti umani e Costituzione, su cui la RFK Italia è attiva da anni con numerose iniziative, su tutte le Olimpiadi dei Diritti Umani.

Il nascente Osservatorio intende contribuire alla comprensione delle molteplici sfaccettature dell’educazione civica, proponendosi come strumento di advocacy tra il mondo scolastico e le istituzioni nazionali ed europee, oltre che come supporto operativo per dirigenti scolastici e docenti, facilitando l’integrazione della formazione obbligatoria con le esigenze territoriali. Monitorerà l’andamento dell’insegnamento dell’educazione civica, analizzerà e comunicherà i risultati raccolti attraverso apposite ricerche, sondaggi e attività di divulgazione, mettendo a disposizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito il monitoraggio dell’applicazione della normativa e offrendo spunti operativi alle scuole italiane. Saranno sviluppate nel tempo una serie di attività mirate a consolidare e rafforzare l’insegnamento dell’educazione civica in Italia, sensibilizzando tutti gli stakeholder, come annunciato durante la presentazione odierna a Fiera Didacta, evento simbolo per il mondo della scuola e dell’educazione che si tiene ogni anno a Firenze.

Uno strumento che nasce anche dall’esigenza di continuare a migliorarsi: come evidenziato da dati IEA ICCS (International Civic and Citizenship Education Study), l’Italia ha conseguito un punteggio medio di conoscenza civica superiore alla media (pari a 523), classificandosi al settimo posto della classifica internazionale (ai primi posti Taipei e Svezia). Un buon punto di partenza per proseguire nel lavoro di promozione e diffusione di questi messaggi. Saranno coinvolti nelle attività dell’Osservatorio tutti gli uffici scolastici regionali e provinciali sul territorio nazionale, con l’intento di coinvolgere il maggior numero di istituti scolastici possibili. Già nella primissima fase, 45 le scuole che stanno contribuendo alle attività dell’Osservatorio, partecipando ad appositi questionari necessari per lo screening della situazione attuale. Numero destinato a crescere rapidamente e di gran lunga.

“Siamo impegnati da anni nella diffusione dell’educazione civica attraverso il progetto CivicAttiva per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado. Collaboriamo con numerosi istituti scolastici su tutto il territorio nazionale e forniamo gratuitamente materiali e sostegno a docenti e studenti. L’Osservatorio rappresenta uno strumento volto a raccogliere dati, storie e buone pratiche da condividere con l’intero sistema scolastico italiano e le Istituzioni” dichiara Federico Moro, Segretario Generale Robert F. Kennedy Human Rights Italia.

“Questo Osservatorio è l’ultimo frutto dell’intensa collaborazione tra l’Università Cattolica e la RFK che, negli anni, ha visto concretizzarsi iniziative e azioni a favore degli studenti sui temi della sostenibilità e dei diritti umani. Le competenze scientifiche dei Dipartimenti di studi giuridici, di pedagogia, di scienze economiche e sociali dell’Ateneo, sono messe a disposizione dell’Osservatorio per analizzare contenuti e modalità concrete di erogazione con una prospettiva transdisciplinare. Alimentare il dialogo tra Università e formazione scolastica nel solco di una lunga tradizione, non può che arricchire entrambi e favorire una cittadinanza più consapevole alle future generazioni” afferma Anna Maria Fellegara, pro-rettore vicario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ha portato i suoi saluti alla RFK Italia anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.