Spalletti addio? Voci clamorose

Un altro passo falso e la panchina salta, ci si aspettano le dimissioni. Il tam tam di queste ore parla di un incontro anticipato tra lo stesso Luciano Spalletti e il presidente della Federazione Gabriele Gravina. Un confronto, come sottolinea Repubblica, che dovrebbe delineare il futuro della squadra ma soprattutto quello dell'allenatore. Non prendiamoci in giro, qui c'è una qualificazione ai mondiali in ballo. E l'Italia da due mondiali resta a casa a guardare le partite in tv. Per capire l'abisso in cui è sprofondato il nostro calcio bisogna partire da questa riflessione: un tempo ai mondiali ci si qualificava per vincerli o per arrivare almeno tra le prime quattro. Invece adesso stiamo qui ad accontentarci di una qualificazione tutta da conquistare e fortemente a rischio che di fatto ci permetterebbe almeno di vivere l'emozione di un girone nella massima competizione nel 2026. Non c'è certo la pretesa di andare avanti: si chiede solo la qualificazione. Ma a quanto pare, guardando la prestazione degli azzurri di ieri sera, le speranze sono davvero poche. O si cambia o sarà la fine...