L'Università Pegaso attraverso il suo Ren Lab avvia la quinta edizione di REN International Conference 2025: Le Nuove Sfide nell’Universal Design for Learning

● Oltre 350 relatori provenienti da 62 Atenei italiani e internazionali per la REN International Conference 2025, il tema di quest’anno sono le nuove sfide nell’Universal Design for Learning.

● La conferenza, organizzata dall’Università Pegaso - Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dello Sport, ha posto l’accento su inclusione, ambienti educativi flessibili e apprendimento personalizzato, con un focus sulle neuroscienze applicate.

● Nel corso dell’evento sono stati assegnati i REN Award a studiosi e professionisti italiani e stranieri che si sono distinti nel campo dell’educazione e dell’istruzione.

Roma, 6 giugno 2025 - Oltre 350 relatori, provenienti da 62 Atenei italiani e internazionali, si confrontano a Roma sul tema delle “Nuove Sfide nell’Universal Design for Learning”, al centro della quinta edizione della REN International Conference. L’iniziativa organizzata dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dello Sport dell’Università Pegaso, si svolge oggi e domani, 6 e 7 giugno, presso Roma Eventi in P.zza della Pilotta 4, con l’obiettivo di promuovere un confronto aperto e costruttivo sul futuro dell’educazione.

Le neuroscienze sottolineano che un apprendimento personalizzato, basato sui percorsi neurali individuali, favorisce lo sviluppo cognitivo, la creatività e riduce lo stress, rendendo l’istruzione più efficace e inclusiva. In questa prospettiva l’Universal Design for Learning (UDL) è un modello pedagogico innovativo che permette un apprendimento flessibile e adattabile, integrando ambienti educativi, risorse digitali e fisiche, studenti e insegnanti in un sistema dinamico di conoscenza. Un contesto dove gli insegnanti diventano co-studenti, capaci di rispondere con elasticità alle esigenze educative in spazi fisici e virtuali.

Il 6 giugno, in apertura della conferenza, il Comitato Scientifico ha conferito i REN Award a studiosi e professionisti che si sono distinti nel campo dell’educazione. Tra i premiati, gli studenti delle classi quinte dell’Istituto di Istruzione Superiore Polo Luciano Bianciardi di Grosseto, vincitori di un challenge nazionale per la progettazione delle “aule scolastiche del futuro prossimo”, un progetto con un focus sull’inclusività, sviluppato anche in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti.

Il 7 giugno è in programma una tavola rotonda sul ruolo degli psicologi e pedagogisti nella scuola, con la partecipazione di docenti universitari e del Presidente dell’Associazione Italiana Psicologi.

L’evento è patrocinato dalla Società Italiana di Ricerca Didattica, Società Italiana di Pedagogia Speciale, Centro Italiano di Ricerca Pedagogica, Società Italiana di Ricerca sull'Educazione Mediale, con il sostegno scientifico dell' GSD JOURNAL - Italian Journal of Health, Sport and Inclusive Didactic rivista internazionale edita dalle Edizioni Universitarie Romane.

«La REN International Conference è un’importante occasione per approfondire il ruolo di un’educazione inclusiva e personalizzata, capace di valorizzare i diversi stili di apprendimento e rispondere alle sfide educative contemporanee. Come Università Digitale Pegaso intendiamo favorire il dialogo tra ricerca, pratica e policy, per costruire modelli didattici flessibili che promuovano il potenziale di ogni studente», ha dichiarato Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università Digitale Pegaso.

«Il modello Universal Design for Learning non è solo una metodologia educativa, ma un vero e proprio cambiamento culturale che mette al centro la persona e il suo percorso unico di apprendimento. Grazie all’integrazione delle neuroscienze, possiamo trasformare le aule in ambienti inclusivi e stimolanti, dove insegnanti e studenti collaborano come co-creatori di conoscenza», ha dichiarato il Professor Francesco Peluso Cassese, Direttore del Dipartimento Scienze dell'Educazione e dello Sport dell'Università Digitale Pegaso e Direttore di REN Lab.