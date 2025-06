Spalletti, i tifosi vogliono Ranieri: tam tam impazzito

L'Italia di Spalletti è palesemente in crisi dopo la sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, che mette a rischio la qualificazione al Mondiale. La gestione di Luciano Spalletti è sotto accusa: scelte di formazione sbagliate, cambi tardivi e rifiuti di convocazioni, come quello di Acerbi, alimentano le critiche.

La debacle richiama la delusione di Euro 2024 contro la Svizzera, e i tifosi, delusi, chiedono un cambio in panchina. Sui social, ma anche nei sondaggi della Gazzetta tra i tifosi degli azzurri, l'addio di Spalletti viene richiesto a gran voce con la proposta di Claudio Ranieri come salvatore della Patria per guidare la squadra verso le qualificazioni ai mondiali. Anche il presidente FIGC Gravina è criticato, con i tifosi che ironizzano su social media, suggerendo nomi come Adriano Galliani o persino Pep Guardiola, ma sottolineando la scarsa qualità dei giocatori attuali rispetto a icone come Totti o Del Piero. Sul web, le opinioni si dividono: i tifosi napoletani difendono Spalletti per il trionfo in Serie A, mentre altri lo accusano di inadeguatezza. In tanti ormai temono un’altra mancata qualificazione mondiale. Tra ironia e rabbia, emerge un consenso: senza un cambio rapido, con Ranieri come possibile soluzione, il futuro degli Azzurri appare incerto.