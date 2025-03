Nairobi, il primo mercato contadino grazie a Farnesina e Coldiretti

Grazie alla Farnesina e a Coldiretti è stato inaugurato il primo mercato contadino di Nairobi, la capitale del Kenya. Il "Nairobi Farmer's Market" è un'iniziativa finanziata dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano (Maeci) nell'ambito della Mediterranean and African Markets Initiative (Mami) gestita dalla fondazione Campagna Amica di Coldiretti e realizzata dal Ciheam Bari, in collaborazione con la World farmers markets coalition, con l'assistenza dell'Ambasciata d'Italia in Kenya.

Ogni settimana il centro commerciale Rosslyn Square ospiterà circa 45 tra agricoltori e produttori delle aree rurali intorno a Nairobi e che già alla prima giornata ha registrato una buona partecipazione di cittadini. Il mercato di Nairobi è stato ideato secondo il modello italiano di Campagna amica, ed è il secondo nel continente africano, dopo quello aperto recentemente ad Alessandria d'Egitto.