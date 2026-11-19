In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, che si celebra il 20 novembre, Mediaset lancia una nuova campagna istituzionale per sensibilizzare il pubblico sull’importanza di tutelare i diritti dell’infanzia.

Lo spot, diffuso sulle reti del Gruppo, sulle piattaforme digitali e sui canali social Mediaset, richiama alcuni diritti fondamentali: avere una casa in cui sentirsi al sicuro, accedere all’istruzione e crescere in un mondo capace di prendersi cura dei più piccoli.

“Essere bambini è un loro diritto, garantirlo è un nostro dovere” è il messaggio della campagna, che ricorda anche l’impegno concreto di Mediaset a sostegno dell’infanzia: negli anni, il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha raccolto oltre 60 milioni di euro per progetti sociali destinati ai bambini.

Con questa iniziativa, Mediaset rinnova il proprio impegno nella tutela dei diritti dell’infanzia e nella sensibilizzazione del pubblico sull’importanza di garantire a ogni bambino le opportunità per crescere.

A questo link è possibile scaricare lo spot: https://we.tl/t-Qt3v7rGOxtU8j4SQ