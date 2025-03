Enel Drive ed Enel Solare Virtuale eletti tra i prodotti dell'anno 2025

Si è tenuta ieri sera la cerimonia di premiazione di "Eletto Prodotto dell’Anno", il prestigioso riconoscimento internazionale all’innovazione presente in oltre 45 Paesi. Giunto alla sua 20ª edizione in Italia, il premio guida i consumatori nella scelta dei prodotti più innovativi grazie al suo iconico logo rosso e bianco. Tra i grandi protagonisti di quest'anno, Enel si è distinta con le offerte Enel Drive ed Enel Solare Virtuale, aggiudicandosi il premio nelle categorie Smart Innovation Green e Servizi Commodity. Un'ulteriore conferma del ruolo di Enel come leader nella transizione energetica e nella promozione di soluzioni innovative, sostenibili e accessibili.

Il riconoscimento nasce da un’indagine condotta da Circana tra oltre 12.000 persone, che hanno valutato i prodotti in base a innovazione e soddisfazione. I numeri parlano chiaro: Enel Solare Virtuale ha conquistato un tasso di soddisfazione del 96,62%, mentre Enel Drive ha ottenuto il 93,67%. Un risultato che conferma l’impegno di Enel nel diventare un punto di riferimento per persone e imprese, offrendo soluzioni sempre più innovative e sostenibili per accompagnare tutti i clienti nella transizione energetica.







Francesca Gostinelli, Direttore Global Retail del Gruppo Enel, ha commentato: "Essere premiati direttamente dai consumatori in ben due delle nostre categorie è un riconoscimento straordinario. Mettiamo un impegno costante nel creare soluzioni innovative, sostenibili, semplici e su misura per le esigenze dei clienti ed è un grande risultato per noi arrivare sul mercato con offerte che ne incontrino il favore e l’entusiasmo. Proseguiremo il nostro lavoro con le migliori tecnologie per rendere accessibile un futuro sempre più sostenibile”.







Enel Solare Virtuale è l’offerta luce pensata per dare l’opportunità alle persone di beneficiare dei vantaggi del fotovoltaico senza dover installare dei pannelli sul tetto. Garantisce energia a costo zero (0 €/kWh sulla componente energia) dalle 10 alle 17, fino a 130 kWh/mese per 3 anni. Enel Drive invece semplifica il passaggio alla mobilità elettrica con una soluzione completa: noleggio lungo termine dell’auto elettrica prescelta dal cliente, ricarica domestica con Waybox e fino a 8.000 km di ricarica gratuita all’anno, tutto in un unico pacchetto per un’esperienza senza pensieri.

Per un intero anno, Enel Drive e Enel Solare Virtuale potranno esibire con orgoglio il logo "Eletto Prodotto dell’Anno", aiutando i consumatori a identificare le soluzioni più innovative e affidabili in un settore complesso, senza perdersi tra mille offerte.