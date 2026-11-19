In occasione della Giornata Mondiale del Suolo (5 Dicembre), istituita dalle Nazioni Unite e che richiama ogni anno l’attenzione su una risorsa da cui dipende la vita sul pianeta, 3Bee, nature tech che sviluppa tecnologie per la rigenerazione della biodiversità, presenta la classifica delle regioni più naturali d’Italia. L’analisi, realizzata da XNatura, la divisione di nature intelligence 3Bee, stima quanta biodiversità resta in ogni regione a partire dall’uso del suolo e fotografa da dove parte ciascuna rispetto al Piano Nazionale di Ripristino della Natura.

La classifica si basa sull’MSA Land Use (Mean Species Abundance, abbondanza media delle specie), un indicatore internazionale sviluppato dalle Nazioni Unite. Stima quanta biodiversità originaria lascia l’uso del suolo: un bosco naturale vale 1, un seminativo intensivo 0,1, una città 0,05. Il valore di una regione è la media dei suoi ettari.

In testa alla classifica c’è la Valle d’Aosta (0,93), seguita da Liguria (0,92) e Trentino-Alto Adige (0,88): regioni dove montagne e boschi occupano gran parte del territorio. In Valle d’Aosta rocce, nevi e ghiacciai coprono il 42% della superficie e i boschi un altro 41%, mentre la Liguria ha la quota di boschi e macchia più alta d’Italia, il 90%. Seguono Calabria e Toscana (0,77), Abruzzo (0,75), Umbria (0,74), Sardegna (0,73), Piemonte, Lazio e Friuli-Venezia Giulia (0,70), Campania (0,69), Molise e Basilicata (0,66), Marche (0,61).

In fondo alla classifica si trova la Puglia (0,41), preceduta da Veneto (0,51), Sicilia ed Emilia-Romagna (0,55). In Puglia i boschi coprono meno del 30% del territorio, la quota più bassa d’Italia, mentre seminativi e colture permanenti come oliveti e vigneti arrivano al 57%. Al Nord a fare la differenza è la pianura: l’Emilia-Romagna ha la quota di seminativi più alta del Paese (38%) e la maggiore porzione di territorio a forte perdita di biodiversità (43%). La Lombardia è la regione più urbanizzata, con l’8,9% di superficie urbana, ma si ferma al sedicesimo posto (0,57) grazie all’arco alpino, che bilancia la pianura.

In media il territorio italiano conserva circa due terzi della biodiversità che avrebbe in condizioni naturali: il valore nazionale è 0,66. Ma in più di un quarto del territorio (26,7%), oltre 8 milioni di ettari, la biodiversità originaria si è ridotta di almeno il 75%. Il dato dipende soprattutto dai seminativi intensivi, come cereali e mais, mentre città e infrastrutture impattano per circa un sesto delle aree.

La Nature Restoration Law, il regolamento europeo sul ripristino della natura del 2024, chiede agli Stati membri di avviare misure di ripristino su almeno il 30% degli habitat degradati entro il 2030, il 60% entro il 2040 e il 90% entro il 2050. Il Piano Nazionale di Ripristino della Natura indica come l’Italia intende arrivarci: la bozza, inviata alla Commissione europea il 25 settembre 2026, prevede 2.078 misure.

Il Rapporto SNPA 2026 registra quanto territorio diventa artificiale ogni anno: nel 2025 le nuove superfici artificiali sono state 102 km² (consumo lordo), il 22% in più rispetto al 2024. L’analisi di 3Bee fa un passo in più e considera tutto il territorio, comprese le aree agricole, a una risoluzione di 100 metri, con immagini satellitari del 2025.

L’analisi guarda anche al 2030: se il consumo netto di suolo registrato da SNPA nel 2025 continuasse allo stesso ritmo, l’Italia trasformerebbe in superfici artificiali l’equivalente di 36 campi da calcio al giorno, circa 67.000 in cinque anni. Il peggioramento verrebbe soprattutto dalla Sicilia, con oltre 11.000 campi, seguita da Lazio (circa 9.900) e Puglia (circa 7.700).

Dai dati emerge anche l’importanza delle aree protette: in tutte le regioni la biodiversità è più alta dentro i loro confini che fuori. In Veneto, per esempio, l’indice è 0,82 dentro e 0,42 fuori.

“Il suolo è il luogo in cui la biodiversità si difende o si perde, e il Piano Nazionale di Ripristino è un’occasione che l’Italia non può mancare. Ma per raggiungere gli obiettivi del 2030 bisogna sapere da dove parte ogni regione e misurare i progressi anno dopo anno. Il nostro obiettivo è rendere fruibili dati ambientali che oggi restano nascosti, dare loro valore e fare in modo che il nostro team sia la garanzia ambientale di cui oggi c’è bisogno”, dichiara Niccolò Calandri, CEO di 3Bee | XNatura.

Il monitoraggio è il punto di partenza: la Nature Restoration Law chiede di misurare lo stato degli ecosistemi e di verificare nel tempo i risultati del ripristino. Dati come questi possono aiutare Regioni ed enti locali a capire dove intervenire, ma il ripristino richiede scelte politiche e l’impegno delle istituzioni. Anche le imprese possono fare la loro parte, contribuendo a rigenerare le aree degradate con progetti come le Oasi della Biodiversità: oltre 115 Oasi realizzate, più di 50.000 alberi e piante nettarifere messi a dimora e oltre 100 ettari rigenerati, grazie al coinvolgimento di più di 500 partner.

La Giornata Mondiale del Suolo, istituita dalle Nazioni Unite, richiama ogni anno l’attenzione su una risorsa da cui dipende la vita sul pianeta. Secondo la FAO, dal suolo proviene il 95% del cibo che consumiamo e nel suolo vive circa il 59% delle specie del pianeta, ma per formarne appena 2-3 centimetri possono servire fino a mille anni. Prendersene cura significa proteggere biodiversità, clima ed ecosistemi e garantire salute e resilienza alle generazioni future: un impegno che 3Bee porta avanti con la tecnologia, per monitorare e rigenerare la biodiversità.