WTTC 2025 a Roma, più grande evento al mondo sul Turismo arriva nella Capitale a settembre

Dopo il grande successo del Global Summit tenutosi lo scorso an-no a Perth, in Australia Occidentale, il World Travel & Tourism Council (WTTC) ha scelto Roma per ospitare nel 2025 l’evento più prestigioso al mondo nel settore del Turismo, segnando un ritorno in Europa dopo sei anni.



In collaborazione con il Ministero del Turismo, l’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT), e con la partecipazione del Comune di Roma e della Regione Lazio, la Città Eterna ospiterà la 25ª edizione del Global Summit del WTTC presso l’Auditorium Parco della Musica, dal 28 al 30 settembre 2025.



Riconosciuto come l’evento annuale di riferimento a livello globale per il settore del Turismo, il Global Summit del WTTC riunisce lea-der d’impresa, rappresentanti istituzionali e protagonisti dell’industria turistica per affrontare le principali sfide e opportunità che stanno plasmando il futuro del comparto.



Con Roma come scenario d’eccezione, l’edizione 2025 si prean-nuncia come un appuntamento di grande rilievo, con un focus sui temi della trasformazione digitale, del turismo rigenerativo e delle strategie di investimento, oltre ad approfondimenti sul ruolo cre-scente della tecnologia nello sviluppo del settore.



Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, ha affermato:



«Accogliamo con grande entusiasmo a Roma la 25ª edizione del Global Summit del WTTC, un appuntamento di rilevanza interna-zionale che metterà in evidenza il ruolo cruciale del turismo nell’economia globale.



Con la sua storia millenaria e la capacità di attrarre visitatori da ogni parte del mondo, Roma rappresenta il palcoscenico ideale per ospitare questo incontro.



L’Italia è pronta a cogliere questa opportunità per rafforzare la pro-pria leadership nel settore turistico, promuovendo sostenibilità, in-novazione digitale e turismo esperienziale. Crediamo fermamente che eventi come questo siano fondamentali per favorire il dialogo tra pubblico e privato, stimolare nuovi investimenti e garantire un futuro prospero a un comparto che è tra i principali motori econo-mici della nostra Nazione.



Rivolgiamo un sentito ringraziamento al WTTC per aver scelto la Capitale italiana come sede del Summit, e al Comune di Roma e alla Regione Lazio, che hanno accolto fin da subito con entusia-smo l’iniziativa. Siamo certi che questo evento contribuirà a raffor-zare ulteriormente la visibilità di Roma e dell’Italia nel panorama tu-ristico internazionale».



Julia Simpson, Presidente e CEO del WTTC, ha dichiarato:



«Sono lieta di riportare il nostro Global Summit in Europa e di poter accendere i riflettori sulla città iconica di Roma.



Tra le destinazioni urbane più amate al mondo, Roma offrirà un contesto ideale per accogliere i nostri membri, rappresentanti isti-tuzionali e ospiti illustri provenienti da ogni angolo del pianeta. De-sidero ringraziare la Ministra Santanchè e l’ENIT per l’accoglienza riservata al nostro Summit, che, ne sono certa, sarà un evento straordinario».



Nel corso degli anni, il Global Summit ha ospitato un eccezionale parterre di relatori influenti che hanno contribuito a orientare le poli-tiche globali e ispirato il cambiamento.



L’edizione 2024, svoltasi a Perth, ha visto tra i principali interventi quelli di John Kerry, 68° Segretario di Stato degli Stati Uniti, che ha affrontato i temi urgenti del cambiamento climatico e del turismo sostenibile, e del conservazionista Robert Irwin, che ha condiviso riflessioni sul ruolo del turismo nella tutela degli habitat naturali.



In edizioni precedenti, il Summit ha ospitato figure di rilievo mon-diale come gli ex Presidenti degli Stati Uniti Barack Obama e Bill Clinton, gli ex Primi Ministri del Regno Unito Theresa May, David Cameron e Tony Blair, nonché l’ex Segretario Generale delle Na-zioni Unite Ban Ki-moon.



Il 25° Global Summit del WTTC sarà una piattaforma globale per presentare le più recenti evoluzioni e gli impegni che guidano lo sviluppo del settore, confermando il Turismo come pilastro fonda-mentale dell’economia mondiale.



Ulteriori dettagli, inclusi il programma completo e i relatori, saranno comunicati prossimamente.