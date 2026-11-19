In occasione della Milano Half Marathon 2026, in programma domenica 22 novembre, Trenord mette a disposizione dei partecipanti e degli spettatori una tariffa agevolata per raggiungere la manifestazione con i mezzi ferroviari. L’azienda propone il “DayPass Milano Half Marathon”, un biglietto speciale da 10 euro che consente di viaggiare andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso Milano. L’iniziativa, realizzata con il supporto di Discovera, piattaforma dedicata alla mobilità e alla scoperta del territorio, punta a favorire gli spostamenti in treno in occasione dell’evento sportivo, la cui partenza è prevista nei pressi di Allianz MiCo.

Come funziona il biglietto Trenord da 10 euro

Il DayPass può essere acquistato online e permette a un adulto di effettuare il viaggio di andata e ritorno verso Milano partendo da una qualsiasi stazione ferroviaria lombarda. Tra le destinazioni comprese nell’offerta figura anche Milano Domodossola, indicata come punto di arrivo consigliato per chi deve raggiungere Allianz MiCo. La promozione prevede inoltre un’agevolazione per le famiglie: i ragazzi di età inferiore ai 14 anni possono viaggiare gratuitamente se accompagnati dal titolare del biglietto. In questo modo, anche chi desidera assistere alla competizione potrà organizzare lo spostamento verso il capoluogo lombardo contenendo i costi.

Le linee ferroviarie per raggiungere Allianz MiCo

Per arrivare alla stazione di Milano Domodossola sono disponibili diversi collegamenti ferroviari. In particolare, lo scalo è servito dalle linee Asso-Milano Cadorna, Como Lago-Saronno-Milano Cadorna, Laveno-Varese-Saronno-Milano Cadorna e Novara-Saronno-Milano Cadorna. A queste si aggiungono le linee suburbane S3 Saronno-Milano Cadorna e S4 Camnago-Milano Cadorna, che consentono di raggiungere la città anche da diverse località dell’hinterland. Chi sceglierà il treno potrà inoltre accumulare i Punti Verdi di Trenord Community, il programma fedeltà che premia i passeggeri in base alla quantità di anidride carbonica risparmiata rispetto a un viaggio effettuato in automobile. Una volta acquistato il biglietto, si riceverà un codice da utilizzare sul portale co2mmunity.trenord.it per convertire i punti ottenuti in premi, esperienze e vantaggi.Tutte le informazioni sul DayPass Milano Half Marathon sono disponibili sul sito ufficiale di Trenord e sull’App Trenord.