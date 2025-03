Bolzano, Centrodestra unito per Corrarati: presentato il programma per una città più efficiente, sicura e innovativa

Si è tenuta oggi la conferenza stampa della coalizione di centrodestra unita che sostiene la candidatura di Claudio Corrarati a sindaco di Bolzano. Insieme a lui erano presenti tutti i principali rappresentanti delle forze politiche della coalizione: Marco Galateo, vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Christian Bianchi, assessore provinciale e coordinatore provinciale di Forza Italia, Anna Scarafoni, consigliere provinciale e capolista di Fratelli d’Italia alle elezioni comunali, Roberto Zanin, presidente e capolista della lista civica per Corrarati sindaco, Paolo Zenorini, assessore comunale a Laives e segretario provinciale della Lega, oltre a Barbara Pegoraro, consigliere comunale e candidata della Civica, Tania Bergo, candidata della Lega, e Patrizia Daidone, capolista di Forza Italia.

Durante l’incontro, i presenti hanno illustrato i punti salienti del programma amministrativo. È emersa con chiarezza l’immagine di una coalizione pragmatica, compatta e orientata alla concretezza, con la volontà di costruire un’amministrazione comunale che funzioni come un’azienda moderna ed efficiente, al servizio dei cittadini.

Claudio Corrarati ha ribadito l’intenzione di superare le divisioni linguistiche nella gestione della cosa pubblica: “I problemi dei cittadini non parlano lingue diverse – ha dichiarato – ma chiedono risposte concrete e immediate, senza distinzioni”.

Il programma punta su un grande piano per l’edilizia residenziale, con l’obiettivo di garantire affitti sostenibili e prezzi di vendita accessibili per giovani, famiglie e lavoratori. Sul fronte della sicurezza, si prevede il rafforzamento del controllo del territorio con l’introduzione del “Vigile di Quartiere”, l’installazione di telecamere intelligenti, maggiore illuminazione e contrasto al degrado. In ambito mobilità, il progetto si basa sull’uso di tecnologie intelligenti per la gestione dei flussi di traffico, il potenziamento del trasporto pubblico e la realizzazione di nuovi parcheggi, con l’obiettivo di limitare il traffico di passaggio all’interno della città.

Dal punto di vista fiscale, l’impegno è quello di tagliare gli sprechi e ridurre le imposte comunali, puntando su un’amministrazione improntata all’efficienza e all’efficacia, anche attraverso la digitalizzazione dei servizi e la creazione di un’app unica per semplificare l’accesso dei cittadini. Particolare attenzione sarà dedicata ai giovani, con la creazione di nuovi spazi culturali e sportivi, eventi a ingresso gratuito, trasporti sicuri per la movida e nuove aree per il tempo libero.

Le politiche ambientali verranno ripensate non come vincoli, ma come opportunità per migliorare la qualità della vita, puntando sulla valorizzazione del verde urbano e su un sistema di raccolta rifiuti più moderno ed efficiente. Sul fronte sociale, il programma prevede un welfare innovativo che sostenga le famiglie senza cadere nell’assistenzialismo, promuovendo il volontariato e il welfare aziendale.

L’investimento nello sport sarà al centro delle politiche per il tempo libero, con il rinnovamento degli impianti, il sostegno anche da parte di privati, la creazione di nuovi spazi all’aperto e la realizzazione di una grande Arena coperta per ospitare eventi sportivi e culturali. Anche il turismo verrà rilanciato attraverso una strategia di destagionalizzazione e la promozione di eventi durante tutto l’anno, per superare il modello “mordi e fuggi” e puntare su un’offerta stabile e sostenibile.

Infine, Bolzano sarà rilanciata come città della cultura, con più fondi per eventi nei quartieri, la valorizzazione di musei e teatri, e la promozione di progetti specifici che integrino la cultura con il mondo del lavoro.

La coalizione si presenta quindi compatta, determinata e con una visione chiara: trasformare Bolzano in una città efficiente, sicura e orientata al futuro, mettendo sempre al centro le esigenze concrete dei suoi cittadini.