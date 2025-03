Zest, il Cda approva la relazione annuale consolidata al 31 dicembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Zest S.p.A. (la “Società” o l'“Emittente”), player di riferimento in Italia per l'Innovazione digitale quotato sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 (“Relazione Finanziaria Annuale”) e convocato l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, per il 28 aprile 2025 in prima convocazione e, occorrendo, il 29 aprile 2025 in seconda convocazione (l’“Assemblea 2025”).

“Zest è il primo player italiano di dimensione europea che unisce gli investimenti in startup ad alto potenziale tecnologico alla consulenza trasformativa per le imprese sull’innovazione. Un unicum sul mercato che, anche in forza del nuovo piano industriale e al supporto dei nostri soci e partner strategici come Tamburi Investments Partners e l’Università Luiss, è pronto ad accelerare la crescita e lo sviluppo, a partire dai nostri asset principali. Un portafoglio di oltre 240 partecipazioni, il 25% attivo in ambito AI, che, nel 2024, hanno raccolto 87,5 milioni di euro, di cui ca. 4 milioni di euro investiti direttamente da Zest, con una leva di oltre 22 volte rispetto al nostro impegno finanziario. Le attività di Open Innovation e Corporate Venturing che, assieme alla valorizzazione del nostro Hub, hanno guidato un incremento dei ricavi del 38% nel periodo operano su tutta la catena del valore, dalla formazione all’integrazione di nuove tecnologie nelle aziende. La nostra strategia industriale è chiara: focalizzarci concretamente su investimenti connessi ai principali trend tecnologici, con particolare attenzione all’Intelligenza Artificiale. Creare valore attraverso gli investimenti con l’obiettivo di realizzare exit significative ed espandere le nostre attività di consulenza e supporto al trasferimento tecnologico,sfruttando anche il potenziale trasformativo dell’AI. Vogliamo consolidare la nostra posizione di

principale operatore italiano nell’innovazione e affermarci a livello europeo, aggregando talenti, investitori e partner”, ha affermato Marco Gay, Presidente Esecutivo di Zest.

“Il 2024 ha visto una forte focalizzazione di tutta la struttura sulle attività di valorizzazione del portafoglio e di sviluppo consulenziale in ambito Open Innovation. La filiera di investimento di Zest, rafforzata dalla piena operatività delle joint venture Apside, con Intesa Sanpaolo e OpenT, con Tinexta, ha dato un impulso ulteriore alla crescita e allo sviluppo delle partecipate a più alto potenziale. Le tre importanti exit verso investitori internazionali realizzate nel periodo dalle startup Futura, Cardo AI eFitprime, con un ritorno medio di oltre il 13 volte sull’investito, dimostrano la capacità della società di generare valore attraverso la creazione di nuova impresa tecnologica. Le attività di Open Innovation e Corporate Venturing, con oltre 37 programmi sviluppati nel 2024 con primarie corporate e istituzioni, hanno rafforzato la leadership della società in questo ambito. Con l’approvazione del nuovo piano industriale, che prevede tra le altre la crescita degli investimenti e la valorizzazione del portafoglio, anche in chiave di exit, l’incremento dei ricavi in forza dell’espansione delle attività di Open Innovation e l'efficientamento dei processi organizzativi e di business, vogliamo cogliere le opportunità crescenti sul mercato dell’innovazione, per una sempre maggior creazione di valore e ritorno per gli azionisti”, ha affermato Luigi Capello, Amministratore Delegato di Zest.