Giuli: "L'Iva sarà abbassata"

"L'aliquota Iva verrà abbassata. Il Ministero dell'Economia è d'accordo con noi, le coperture verranno trovate". Lo ha detto il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, intervenendo, a Palazzo Wedekind, alla presentazione del Rapporto “Arte: il valore dell’industria in Italia”, promosso dall’Associazione Gruppo Apollo e realizzato da Nomisma. "La riduzione del regime fiscale è una battaglia storica che l'attuale governo ha ingaggiato da tempo perché è evidente che l'Italia rappresenta un'eccellenza, non solo dal punto di vista del patrimonio ma anche della dinamicità - ha spiegato Giuli -. Oggi siamo a un bivio che rischia di diventare un punto di non ritorno. Per cui posso dire senza indugio che siamo vicini a ottenere quel risultato che tutto il settore del mercato dell'arte sta aspettando da tempo".