RENDEZ – VOUS SPECIALE 2025 : Dal 2 al 6 aprile torna a Roma il cinema francese

Si accendono i riflettori sulla XV edizione di Rendez-Vous , l'appuntamento che celebra la cinematografia d'oltrealpe, dove, al cinema Nuovo Sacher, saranno presenti registi e protagonisti. Dopo l'appuntamento capitolino, il festival richiesto in molte location italiane, proseguirà il percorso con tappe a Bologna, Firenze, Napoli e Palermo. Un successo annunciato , per un cinema capace di regalare emozioni, tra thriller, comedy e storie importanti. “E' un dialogo culturale tra Italia e Francia, ha sottolineato l'Ambasciatore francese in Italia Martin Briens-” celebra la creatività degli autori presenti”. E gli autori ci sono tutti. Il festival si apre con il film “L'Attachement” di Carine Tardieu, una soria ironica e ricca di colpi di scena. La protagonista (Bruni Tedeschi), una donna bella, ma single per scelta, si troverà a vivere una situazione casualmente improbabile con un suo vicino di casa e i suoi figli. In programma , segnaliamo: il regista Francoise Ozon con il meraviglioso thriller “Sotto le foglie”, già vincitore al festival di San Sebastian, ed Emanuel Mouret che porterà una commedia sentimentale “Trois Amies”che parla di amicizia e d'amore. C'è molto da vedere e da scoprire, in un festival che ha selezionato con cura film importanti e delicati, che fanno breccia sul cuore del pubblico.