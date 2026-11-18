Venerdì 27 novembre 2026 alle 21, LV Gospel Project sarà al Teatro Fraschini di Pavia con Chapter 1 — Mystery & Majesty. L’intero incasso della biglietteria sarà devoluto alla Fabbriceria della Cattedrale di Pavia per contribuire al rifacimento della pavimentazione del Duomo.

Il concerto presenta dal vivo il nuovo album del gruppo, in uscita il 20 novembre. Il disco raccoglie quattordici brani originali per coro, solisti e band. La direzione artistica è di Francesco Maria Gabriele Mocchi. LV Gospel Project nasce a Pavia dall’esperienza della Corale Universitaria Lorenzo Valla.

La serata segna anche l’avvio di Gospel senza barriere, un progetto pilota per rendere più accessibile lo spettacolo dal vivo. Le interpreti tradurranno i brani del coro in tempo reale in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Il progetto si svolge in collaborazione con CLAP Cooperativa Sociale, Anffas Pavia ed ENS Lombardia.

Il concerto è coorganizzato da LV Music & Arts APS ETS e dalla Fabbriceria della Cattedrale di Pavia, con il contributo di Regione Lombardia e di Fondazione LGH. Il Teatro Fraschini si trova in corso Strada Nuova 136. Per informazioni sull’accessibilità e sulla partecipazione si può scrivere a info@lvgospelproject.it.