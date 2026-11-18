Era stato il professor Mario Verdone a creare la prima cattedra di cinema in Italia. Lo aveva fatto alla Sapienza di Roma, dove insegnava. Ricordo che era non solo un professore, ma anche un grande scrittore. E quando usciva un suo libro, non dimenticava mai di lasciarmene una copia nel negozio accanto. Che bella famiglia, i Verdone! E quanto, con la loro genialità, hanno portato l’Italia nel mondo, regalandoci un posto importante nella società. Per fortuna l’Italia non ha sempre la memoria corta e non ha dimenticato chi ha dato una grande svolta al cinema.

È stato emozionante vedere sul palco del Festival del Cinema Europeo Carlo e Luca che ritiravano il premio per il padre. «Siamo arrivati alla diciassettesima edizione nel ricordo di nostro padre», ha detto Carlo, «e siamo orgogliosi che questo premio sia dato anche ai giovani registi e autori, in un momento in cui il cinema soffre. Del resto, è un momento in cui non si intravedono orizzonti, ma ora è in mano ai giovani e questo fa sperare. Mettiamoli alla prova. C’è un problema di sceneggiatura, di trovare i soggetti, ma le opportunità devono averle, come è accaduto a me dopo l’incontro con Sergio Leone. Però attenzione all’intelligenza artificiale. Non fatevi convincere. Vi ricordate il mio film Borotalco? Fatto con l’intelligenza artificiale, è durato solo 50 minuti, diventando un videogioco. Così mi sono rotto le scatole e sono andato via. Stiamo attenti a bloccare questa intrusione che porta via il lavoro. È uno strumento potentissimo, come la bomba atomica».

Poi si torna a parlare del padre Mario. «È stato un grande papà», sottolinea Carlo. «Era il 2009 quando è morto. Ho incontrato La Monica, eccellente direttore del festival, e gli ho chiesto: perché non fare qui un premio per mio padre, che amava la Puglia? Diamo un premio alle opere prime, come avrebbe voluto lui». E così è stato.

«Avevamo dieci titoli che abbiamo ridotto a cinque», spiega il direttore. «Erano tutti ragazzi con un grande talento e la scelta non è stata facile. Ma se l’idea è buona, bisogna rischiare».

Verdone aggiunge: «Sto pensando a un nuovo film. Il copione è stato letto e già approvato. Mi piace questa storia. È un film a impianto corale, uscirà tra il 2026 e il 2027. Con un prodotto buono servirebbe un’etica maggiore. Parliamo dei giovani aspiranti artisti che abbiamo incontrato stasera: dov’è il posto per collocarli? Anch’io ho avuto momenti difficili quando ho cominciato, ma credevo in me stesso e non mi sono mai arreso. Forse è la formula giusta».

In tutto questo si deve ringraziare Alberto La Monica, direttore del festival, un uomo che non ha mai smesso di crederci, lavorando senza un attimo di tregua. «È importante credere in ciò che fai», commenta. «Il cinema è una cosa seria».

In occasione della cerimonia è stato presentato uno dei capolavori di Carlo, Posti in piedi in paradiso, premiato anche con il Nastro d’Argento.