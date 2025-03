Eseguito il contratto per l'ingresso di Arum Spa nel capitale sociale di BF International

Si rende noto che B.F. S.p.A. (“BF”) ha sottoscritto ed eseguito un accordo di investimento che prevede l’ingresso nel capitale sociale di BF International Best Fields Best Food Limited (“BF International”) di Arum S.p.A. (“ARUM”), già azionista di BF con una quota pari al 24,06% del capitale sociale, mediante l’acquisto da BF di n. 2.807.096 azioni ordinarie di BF International al corrispettivo unitario di Euro 7,1248 e complessivo di Euro 19.999.997,58.

La succitata operazione di acquisto è stata qualificata come “operazione con parte correlata” – ai sensi dell’Allegato 1 al “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “Regolamento OPC”), dell’International Accounting Standard n. 24 e dell’art. 2 della “Procedura per le operazioni con parti correlate” adottata dal Consiglio di Amministrazione di BF in data 10 aprile 2017 e da ultimo modificata in data 23 giugno 2021 (la “Procedura OPC”) – dal momento che: (i) ARUM è controllata dall’amministratore delegato (nonché dirigente con responsabilità strategica) di BF, dott. Federico Vecchioni, ed è titolare di una partecipazione pari al 24,06% del capitale sociale di BF e, a seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data odierna, al 23,91% dei voti complessivamente esercitabili, ed è, quindi, qualificata quale “parte correlata” della Società, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, in quanto ritenuta in grado di esercitare un’influenza notevole sulla Società; e (ii) sono parti dell’operazione, per l’appunto, BF e ARUM.

La stessa operazione si qualifica come “operazione di minore rilevanza” in quanto non supera i parametri di rilevanza di cui al Regolamento OPC. Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha emesso parere positivo, motivato e non vincolante, sull’interesse della Società al compimento dell’operazione con parte correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento OPC e dell’art. 6.1 della Procedura OPC.

L’operazione rientra tra le iniziative volte alla valorizzazione di BF International, a supporto del processo di internazionalizzazione del Gruppo BF e in coerenza con il piano industriale 2023- 2027 approvato lo scorso 21 luglio 2023 - già oggetto di comunicazione al mercato in data 26 giugno, 19 settembre, 27 novembre e 23 dicembre 2024 e 28 febbraio 2025 - che prevede

l’ingresso dei nuovi investitori in BF International mediante l’acquisto di azioni ordinarie detenute da BF ovvero la sottoscrizione di aumenti di capitale riservati sulla base di una valorizzazione delle partecipazioni in BF International costante per i vari potenziali investitori, ovvero di un prezzo di acquisto/sottoscrizione minimo di Euro 7,1248, indipendentemente dalla modalità di ingresso dei nuovi investitori e dalla categoria di azioni acquistate o sottoscritte dagli stessi.