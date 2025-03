L’analisi sul Sudan: guerra, crisi, fallimenti e violazioni

Un'altra orribile follia omicida ha riportato la crisi sudanese sotto i riflettori, quando sembrava una guerra dimenticata. Il 25 marzo 2025, l’aviazione dell'esercito sudanese ha condotto quattro attacchi aerei contro un affollato mercato popolare nella città di Tura, nello stato del Nord Darfur, secondo un rapporto del New York Times di Malachy Browne intitolato "L'esercito sudanese conduce attacchi aerei sulla regione del Darfur". L'attacco ha causato centinaia di morti, con un bilancio che varia a seconda della fonte: 54 vittime contate su una lista manuale, più di 200 secondo l'organizzazione Avaaz, mentre altre stime parlano addirittura di 1.500 morti. I bombardamenti hanno devastato completamente il mercato, lasciando dietro cadaveri carbonizzati e corpi smembrati su una vasta area. Il giornale ha documentato l'orrore attraverso immagini e video che mostrano la distruzione e i resti carbonizzati. Testimoni oculari hanno definito la scena una "catastrofe per innocenti indifesi". L'organizzazione "Emergency Lawyers", che documenta le violazioni dei diritti umani nel conflitto sudanese, ha denunciato un attacco che ha preso di mira un'area densamente popolata da civili. Ha anche affermato che il bombardamento, che ha colpito un mercato nella piccola città di Tura, ha anche ferito decine di persone. L'organizzazione ha condannato gli attacchi come "indiscriminati e una flagrante violazione del diritto umanitario internazionale, che equivale a un crimine di guerra sistematico".



Mentre il paese precipita in un conflitto distruttivo, il Sudan si trova sempre più isolato sulla scena internazionale e regionale. Questa emarginazione deriva dalle decisioni prese dal comando militare, che controlla il potere dal colpo di Stato del 2021 sotto la guida del generale Abdel Fattah al-Burhane. Il regime ha congelato le relazioni con organizzazioni regionali come l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e ha rifiutato di cooperare con le missioni delle Nazioni Unite. Ma Il Paese è anche in conflitto con l'Unione Africana, dopo che quest'ultima ha chiesto una risoluzione del conflitto e ha incontrato i leader delle Forze di supporto rapido (RSF). In risposta, Al-Burhane ha detto che il Sudan potrebbe fare a meno dell'organizzazione panafricana. Nonostante la volontà dichiarata dell'RSF di avviare i colloqui, Abdel Fattah al-Burhane ha sempre rifiutato qualsiasi negoziato per porre fine alla guerra, che gli osservatori interpretano come una strategia per prolungare il conflitto. Abdelhakim, esperto di politica sudanese, ritiene che "il congelamento delle relazioni con l'IGAD da parte del governo sia de facto un tentativo deliberato di evitare qualsiasi soluzione politica e pacifica al conflitto". Ha aggiunto in una dichiarazione ad Asharq Al-Awsat che "questa decisione illustra la presa di potere di ciò che resta del regime caduto, con l'obiettivo di continuare la guerra nella speranza di ottenere una vittoria militare che consenta loro di riprendere il controllo del Paese, anche se questo è difficile da prevedere militarmente". Conclude che "questi atteggiamenti e azioni rischiano di far precipitare il Sudan nel più grande isolamento internazionale e regionale della sua storia, prolungando così la guerra e peggiorando la situazione nella regione". Da parte sua, Maher Abu Al-Jukh, una figura del movimento Forze del cambiamento in Sudan, ritiene che "il regime in carica sia già isolato a livello regionale e internazionale. Il suo isolamento è stato accentuato con la riduzione delle tensioni tra le potenze regionali, che ha evidenziato la sua mancanza di volontà di porre fine al conflitto". Ha aggiunto che "le posizioni assunte dal Ministero degli Affari Esteri sudanese testimoniano sistematicamente un rifiuto categorico di qualsiasi soluzione di pace, il che spiega il suo fallimento diplomatico". Inoltre, ha sottolineato che "le visite ufficiali del capo delle RSF in diversi Paesi africani sono un chiaro messaggio al Ministero degli Affari Esteri: la comunità internazionale e regionale ha raggiunto un livello di frustrazione e di esasperazione senza precedenti di fronte all'atteggiamento irresponsabile del governo sudanese". Il giornalista Bakri Al-Saigh ha analizzato la situazione ricordando che "il colpo di Stato guidato da Al-Burhane lunedì 25 ottobre 2021 ha messo fine a qualsiasi credibilità internazionale del regime che è crollato su sé stesso. Questo fallito colpo di stato lo ha lasciato in totale isolamento, soprattutto perché è stato deciso unilateralmente, senza previa consultazione con gli altri generali del Sovrano Consiglio o con i ministri del governo di transizione. Anche il suo vice, Hemedti, ha appreso la notizia solo dopo diverse ore, mentre era in missione ufficiale in Darfur". Ha aggiunto che "uno degli atti più gravi commessi da Al-Burhan dopo il suo colpo di stato è stata la sua totale mancanza di reazione alle uccisioni di manifestanti pacifici. Non ha ordinato un'indagine né ha tentato di fermare gli abusi da parte delle forze di sicurezza. Ha ignorato le condanne internazionali e gli appelli delle ONG per porre fine agli arresti arbitrari e alla tortura". Secondo l'articolo, "uno degli errori più consequenziali del generale sudanese è stato il suo categorico rifiuto di consegnare l'ex presidente Omar al-Bashir alla Corte penale internazionale, nonostante le richieste della popolazione ribelle". Secondo quanto riferito, al-Burhan temeva che Bashir avrebbe rivelato, durante il suo processo, i crimini commessi dall'esercito in Darfur, Sud Kordofan e Khartoum, così come il coinvolgimento di diversi generali, tra cui lui stesso, in questi massacri.



Di fronte alla sua incapacità di stabilizzare la situazione interna, il regime sudanese sta ora cercando di esportare la sua crisi nei paesi vicini, anche attraverso dichiarazioni controverse e decisioni economiche aggressive. Un esempio lampante di questa strategia è il recente divieto di Khartoum su tutte le importazioni dal Kenya, una mossa che ha esacerbato le tensioni tra i due Paesi. In risposta, Nairobi ha sottolineato che "la crisi sudanese richiede urgente attenzione regionale e internazionale", affermando che "il Kenya, in quanto attore principale per la pace in Africa, rimane in prima linea nella ricerca di soluzioni alla catastrofe umanitaria in Sudan". Il governo keniota ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni di dollari a sostegno di iniziative internazionali e regionali per alleviare la situazione umanitaria nel paese. Inoltre, l'esercito sudanese ha recentemente minacciato di bombardare gli aeroporti internazionali di N'Djamena (Ciad) e Am-Djarass (Sud Sudan), con il pretesto che la capitale del Ciad sta interferendo nel conflitto sudanese. Il governo ciadiano ha immediatamente reagito descrivendo queste minacce come un "atto di guerra". In un comunicato, il ministero degli Esteri ciadiano ha ricordato che "il Ciad è stato spesso bersaglio di manovre destabilizzanti da parte del Sudan, che vanno dal sostegno alle ribellioni locali alla diffusione di gruppi terroristici come Boko Haram". Nonostante ciò, N'Djamena ha sempre privilegiato la diplomazia per proteggere il suo territorio. Gli analisti ritengono che queste minacce riflettano un disperato tentativo di Khartoum di rompere il suo isolamento politico internazionalizzando la crisi. L'esperto sudanese Al-Tayeb Al-Zein ha descritto le dichiarazioni del generale Yasser Al-Atta come "ripugnanti e prive di qualsiasi intelligenza" affermando che non riflettono la volontà del popolo sudanese. Secondo lui, "il regime, nonostante i suoi proclami di vittorie militari, sa che la sua fine è vicina. Ora sta cercando di distogliere l'attenzione dal suo fallimento provocando tensioni esterne, ma non si può tornare indietro.



Souad Sbai, presidente di Acmid Donna onlus, ex deputata ed esperta di terrorismo in una nota di Acmid.