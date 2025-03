Inaugurata la nuova sede UGL di Monza e della Brianza

Si è svolta a Vimercate l’inaugurazione della nuova sede UGL di Monza e della Brianza, in Via Torri Bianche, 9. “L’inaugurazione della nuova sede dell’UGL a Monza Brianza rappresenta un importante traguardo per rafforzare la nostra azione sindacale a livello locale. Il nostro obiettivo è realizzare un presidio di democrazia sul territorio offrendo uno spazio di dialogo e confronto. Dare voce alle istanze dei lavoratori è il presupposto per costruire un nuovo modello di organizzazione sindacale in grado di rispondere alle numerose sfide e ai radicali cambiamenti in atto. Il nostro impegno è rivolto alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla promozione di un mercato del lavoro più equo e sicuro, alla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. In tal senso, l’UGL intende essere un punto di riferimento per chi cerca tutela e supporto, attraverso un sindacato moderno e vicino alle persone, con particolare riguardo ai giovani, al fine di garantire dignità e prospettive concrete a tutti i lavoratori”. È quanto ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, presente all’inaugurazione.



All’evento, fra gli altri, hanno preso parte: Luigi Ulgiati, Vice Segretario Vicario Ugl, Marco Bianchi, Reggente UTL Provincia di Monza e della Brianza; Federico Romani, Presidente Consiglio Regionale della Lombardia.