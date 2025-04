Dazi USA, Capone (UGL): "Tutela dell’occupazione priorità assoluta, UE intervenga per difendere lavoratori e imprese"

“L'introduzione dei dazi del 20% sui prodotti europei da parte dell'amministrazione Trump rappresenta una minaccia per l’impatto significativo che può generare su settori strategici come il manifatturiero, l’agroalimentare e la meccanica. È fondamentale, pertanto, che l’Unione Europea intervenga con determinazione per proteggere le imprese e i lavoratori, avviando immediatamente un negoziato per evitare sulle economie coinvolte. Non servono reazioni impulsive o misure di ritorsione contro gli Stati Uniti, che restano un alleato strategico, ma soluzioni concrete in grado di salvaguardare i rispettivi interessi nazionali.

Parallelamente, occorrono interventi efficaci per garantire la tenuta del mercato del lavoro, con un’azione coordinata a livello comunitario che rafforzi il mercato interno, rilanci gli investimenti in politiche industriali e promuova nuovi accordi bilaterali per diversificare le opportunità di export. A livello nazionale, l’UGL auspica la prosecuzione del tavolo di confronto già avviato dal Governo con le organizzazioni sindacali e datoriali, per individuare misure concrete a tutela dei settori più esposti e valorizzare il sistema produttivo italiano. Al contempo, riteniamo indispensabile la sottoscrizione di un Patto di responsabilità per la crescita e il lavoro, che coinvolga istituzioni nazionali e locali insieme ai principali attori sociali per fornire risposte di lungo periodo e costruire un sistema economico più solido in grado di offrire prospettive concrete ai lavoratori”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito ai dazi introdotti dall’amministrazione Trump.