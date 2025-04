Dall'Ippodromo di Vinovo, alle porte di Torino, in piazza San Pietro il nome del Giubileo

Domenica 6 aprile sono in programma il Gran Premio Costa Azzurra e il Derby dei 4 anni – ANACT Stakes+/ Gran Premio Città di Torino (le tre corse di trotto più importanti della stagione), tutti patrocinati dalla Città Metropolitana di Torino. Ma ci sarà anche anche la partenza per l'Equiraduno dell'Anno Santo che arriverà direttamente sotto le finestre di Papa Francesco.

L’intero progetto, promosso nell’ambito del Giubileo a Cavallo, prevede tre diversi percorsi: la Via Francigena, la Romea Germanica e la Romea Strata, uniti in un unico grande pellegrinaggio che vedrà confluire centinaia di cavalieri, cavalli e appassionati da ogni parte d’Italia e d’Europa verso la capitale della cristianità. Un cammino di fede, alla ricerca anche di radici, sostenibilità, identità e amore per il territorio.

Il 9 aprile a Portacomaro nell’Astigiano, paese d’origine della famiglia di Papa Francesco, i cavalieri incontreranno la signora Carla Rabezzana, cugina del Santo Padre, e il sindaco Alessandro Balliano, che consegnerà un oggetto da portare idealmente in dono a Roma. Il viaggio proseguirà attraverso paesaggi e borghi che raccontano il cuore autentico del Piemonte e dell’Appennino settentrionale e il 13 aprile sarà a Varzi, nel cuore dell’Oltrepò pavese, l’incontro con i cavalieri della Tratta Lombarda. Infine, dopo aver attraversato la Lunigiana e fatto tappa a Borgo Val di Taro, i cavalieri giungeranno il 19 aprile a Pontremoli, porta toscana della Via Francigena, completando simbolicamente la rete dei cammini storici in un’unica grande esperienza di cammino.

Un progetto innovativo, nato dalla collaborazione tra la Rete di Imprese Final Furlong, di cui HippoGroup Torinese fa parte, e l’Associazione Natura a Cavallo, che rende accessibile la Francigena anche all’equitazione di lunga distanza e promuove un modello di turismo lento e sostenibile, che rispetta l’ambiente e valorizza il paesaggio.