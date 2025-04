Crescono le leggi auto-applicative e il tasso di adozione dei provvedimenti attuativi

Nell’ultimo trimestre si rileva un avanzamento nella direzione di un sempre minor ricorso ai provvedimenti attuativi al fine di rendere immediatamente efficaci le misure introdotte e prontamente disponibili le risorse stanziate dal Governo. La percentuale dei provvedimenti legislativi cosiddetti “auto-applicativi” (che non necessitano di decreti attuativi) o che rinviano a un solo provvedimento attuativo, infatti, è pari all’81,5%, di 18 punti percentuali superiore rispetto al valore medio del 63,2% registrato dall’insediamento del Governo al 31 marzo 2025. È quanto emerge dall’analisi delle 258 leggi e atti aventi forza di legge di iniziativa governativa pubblicati in Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore al 31 marzo 2025.

* Nel trimestre di riferimento, le disposizioni legislative adottate ed entrate in vigore hanno rinviato a 146 nuovi provvedimenti attuativi, di cui ben il 53% (pari a 77 provvedimenti) è stato introdotto in sede di esame parlamentare.

* È in crescita anche il tasso di adozione dei provvedimenti attuativi previsti da disposizioni legislative di iniziativa del Governo Meloni che ha raggiunto il 57,4%. Nel complesso i provvedimenti attuativi adottati sono 595 sui 1.036 previsti.

* Prosegue anche l’impegno per abbattere lo stock dei provvedimenti attuativi ereditati dalla precedente legislatura che, dall’insediamento del Governo ad oggi, è passato da 376 a 114.

* L’andamento del tasso di adozione dei provvedimenti attuativi di iniziativa del Governo in carica e dello stock dei provvedimenti attuativi di iniziativa dei Governi della XVIII legislatura mostra una dinamica crescente nel tempo, raggiungendo il 60,7%, ossia il valore più alto dall’inizio della legislatura.

* Al 31 marzo 2025 è stata messa a disposizione, per la realizzazione delle misure introdotte, la quasi totalità delle risorse complessivamente stanziate per gli anni 2022-2025 (il 97,6%, pari a circa 273,7 miliardi di euro).

* A queste risorse si sommano i 9,3 miliardi di euro sbloccati mediante l’adozione dei provvedimenti attuativi riferiti alla precedente legislatura. L’esecutivo Meloni ha quindi complessivamente reso utilizzabili risorse pari a 283 miliardi di euro.

* Tra i più rilevanti provvedimenti attuativi adottati dal Governo nel trimestre: il decreto sulla definizione dei requisiti di accesso al Fondo nazionale del Made in Italy, del valore di 900 milioni di euro; il decreto sull'esonero dal versamento degli oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, ai fini dell'incremento del lavoro subordinato stabile nella ZES Unica; il decreto recante le modalità di erogazione della prestazione universale per le persone anziane non autosufficienti con grave disabilità, del valore complessivo di 500 milioni di euro.