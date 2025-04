Giovannelli e Lexsential nella joint venture BMG Aesthetic

Giovannelli e Associati ha assistito BMG Pharma S.p.A. nella joint venture con Kelipe S.r.l. e Stefano Farina, quest’ultimi assistiti da Lexsential, per la costituzione del veicolo BMG Aesthetic S.r.l., società nella quale BMG Pharma ha conferito un ramo d’azienda composto, tra le altre cose, da dispositivi medici iniettabili in via di sviluppo, basati sulla tecnologia brevettata Hyaluromimethic®, attinenti principalmente all’area della medicina estetica. L’obiettivo di BMG Aesthetic sarà l’ampliamento della pipeline di tali prodotti destinati alla commercializzazione a livello mondiale. Giovannelli e Associati ha assistito BMG Pharma S.p.A. in tutti gli aspetti dell’operazione con un team guidato dal partner Alessandro Giovannelli assistito dal senior associate Matteo Bruni e dall’associate Filippo Noci, che hanno curato gli aspetti corporate e dal partner Eugenio Romita e dal senior associate Matteo Giacomelli che hanno curato gli aspetti fiscali. Kludon, in persona di Roberto L’Abbate, ha agito in qualità di advisor finanziario per BMG Pharma S.p.A. Lexsential ha assistito, per tutti gli aspetti legali dell’operazione di investimento in BMG Aesthetic, Kelipe e Stefano Farina, investitori attivi anche nel mondo della medicina estetica. L’accordo è stato seguito, per gli aspetti corporate, dal gruppo composto dai partner Stefano Candela e Pasquale Di Mino, coadiuvati dall’associate Marta Cosi e dal junior associate Dimitri Cuzzocrea. Per quanto attinente agli aspetti di proprietà intellettuale, i clienti sono stati seguiti dai partner Vincenzo Piccarreta e Giuseppe Colica. Forvis Mazars, in persona del socio Attilio Torracca e della manager Chiara Bernardini, ha assistito Kelipe per gli aspetti fiscali mentre Marben, in persona di Marco Benedetto, ha assistito Kelipe per gli aspetti tecnico-brevettuali. 1Med S.A. ha supervisionato la parte regolatoria e clinica con un team composto da Enrico Perfler (socio fondatore), Alessandro Malaspina (responsabile del dipartimento regolatorio), Michela Mori (responsabile del dipartimento preclinico), Giorgia Bigioni (responsabile del dipartimento clinico) e Ivano Oliveri (responsabile del dipartimento qualità). Gli aspetti notarili sono stati seguiti dal notaio Anna Riberti.