Sisal presenta la terza edizione di "FutureS". Connessioni globali e sfide digitali: Reti, Algoritmi e Piattaforme nel mondo che cambia

Si è tenuta oggi a Roma nella cornice dell’Ara Pacis a Roma la terza edizione di "FutureS", l’evento organizzato da Sisal per favorire il confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder e

discutere delle sfide e delle opportunità legate all'innovazione digitale.

Durante l’evento, Maurizio Molinari, editorialista e autore di “La nuova guerra contro le democrazie”, è intervenuto per evidenziare come reti, algoritmi e piattaforme stiano ridefinendo il modo in cui operano le imprese, si prendono le decisioni e si vive la quotidianità. Una trasformazione profonda che pone interrogativi cruciali su potere, libertà, etica e regolamentazione, con un’attenzione particolare alla centralità della cybersecurity e alla necessità di integrare lo stato di diritto nel mondo digitale.

A seguire, nel corso di un panel moderato dalla giornalista Barbara Carfagna, sono intervenuti Francesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal, Paolo Boccardelli, Rettore dell’Università Luiss Guido Carli, e Alessandra Antonelli, Global Strategy & Solutions Director di Microsoft, che hanno offerto una riflessione sul ruolo cruciale delle politiche industriali e delle strategie aziendali nel guidare la trasformazione digitale delle imprese, sottolineando al contempo la loro responsabilità nel rafforzare la competitività del Paese e dell’intero sistema produttivo.

“Con FutureS vogliamo stimolare un dibattito costruttivo su temi strategici per la competitività del nostro Paese e delle imprese", ha dichiarato Francesco Durante, Amministratore Delegato di Sisal. "Le aziende hanno un ruolo centrale nel favorire uno sviluppo sostenibile: non si tratta solo di investire in nuove tecnologie, ma di orientare le scelte aziendali in modo che queste contribuiscano attivamente alle politiche industriali del Paese. È attraverso il confronto e la collaborazione tra imprese e istituzioni che possiamo costruire insieme un futuro più digitale”.

Questa edizione di FutureS si è concentrata sull’impatto della trasformazione digitale sui rapporti tra gli Stati, le dinamiche sociali e le strategie aziendali. L'evoluzione tecnologica, rapida e pervasiva, sta infatti ridisegnando i modelli sociali, economici e culturali, influenzando profondamente la diffusione delle informazioni, la partecipazione pubblica e i processi decisionali. Le aziende italiane ed europee si trovano ora a dover integrare l'adozione di soluzioni digitali avanzate con il rispetto delle normative europee, mantenendo allo stesso tempo una visione strategica che tenga conto di un contesto internazionale in continua evoluzione e sempre più complesso.

FutureS pone l'accento sulla necessità di un ecosistema digitale che favorisca la collaborazione tra istituzioni e imprese, in un dialogo aperto e concreto. Solo attraverso strategie condivise sarà possibile affrontare le sfide derivanti dall'evoluzione digitale, capitalizzando sulle opportunità che essa offre, pur navigando in un ambiente geopolitico caratterizzato da incertezze e rapidi cambiamenti.