RTL 102.5 SEMPRE PRIMA ANCHE SUI SOCIAL A MARZO 2025. VOLANO VIDEO VIEWS E INTERACTIONS

Gli italiani ascoltano RTL 102.5 ovunque, ma la prima radio d'Italia vola anche sui social nel mese di marzo 2025 confermando il primato. Il dato è relativo alla classifica di Sensemakers, pubblicata da Primaonline sulle radio più attive sui social.

Nella classifica vengono presi come riferimenti video views e interactions nel mese di marzo 2025.

Come fa sapere "Prima on line": RTL 102.5 è al primo posto sia per video views che per interazioni". Il dato è altissimo: 18 milioni di video e 4,1 milioni di interactions. Questo testimonia il grande lavoro della prima radio d'Italia, che pubblica in tempo reale contenuti esclusivi, direttamente dai programmi di RTL102.5, ma anche notizie e video virali.

Una squadra di speaker che, sette giorni su sette, racconta anche sui social il Paese intercettando tendenze, riproponendo le interviste a tutti gli ospiti che sono in diretta su RTL 102.5 24 ore su 24.