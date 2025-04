AMBIENTE: RIGENERAZIONE URBANA E SOSTENIBILITÀ, NUOVO POLO IN TOSCANA

Compie un anno l’Hub Logistico realizzato da iDEA Group per ABB E- mobility a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. L’intervento ha restituito funzionalità e valore a un’area industriale dismessa, trasformandola in un centro produttivo e logistico d’eccellenza per la filiera della mobilità elettrica. Il progetto, sviluppato tra il 2020 e il 2024, ha previsto l’acquisizione e la riconversione di oltre 65.000 mq complessivi, con la realizzazione - in due fasi - di uno stabilimento produttivo da 17.200 mq (consegnato nel 2022) e di un Hub Logistico da 15.300 mq (consegnato nell’aprile 2024). Entrambi gli asset sono stati progettati nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità ambientale, secondo i criteri Leed Gold, riconosciuti a livello internazionale per le costruzioni di alta gamma. Il sito produttivo elogistico è situato in una zona che versava in stato di avanzato degrado. Oggi grazie alla collaborazione tra Idea Group Abb l’hub europeo rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana a matrice industriale. Oltre a riattivare il tessuto economico del Valdarno, l’intervento ha messo a disposizione di ABB E-mobility - tra i principali player globali nel campo delle soluzioni di ricarica elettrica - un’infrastruttura moderna, efficiente e strategicamente posizionata lungo l’asse autostradale A1 e nel cuore del corridoio Ten-T Scandinavia-Mediterraneo.