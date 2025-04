Gionnyscandal, il ritorno di uno dei rapper più autentici della nuova generazione

L’attesa è finita! Da venerdì 18 aprile sarà finalmente disponibile su tutte le principali piattaforma digitali “CTRL Z” il nuovo singolo di GionnyScandal, uno dei maggiori esponenti della nuova generazione rap in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito elementi urban, pop, jersey club e sorprendenti melodie vocali.

Dopo il sold out della data milanese live ai Magazzini Generali e sulla scia del successo di hit virali che hanno ricevuto milioni di stream e certificazioni oro e platino (“Solo te e me”, “Buongiorno”, “Per sempre”, Sei così bella” solo per citarne alcuni, “CTRL Z”, è il singolo che inaugura la nuova stagione artistica di Gionnyscandal, idolo di moltissimi giovani amanti del rap di casa nostra.

Il brano, scritto dallo stesso Gionata Ruggieri e prodotto da Sam Lover, anticipa l’uscita del nuovo disco d’inediti dell’artista in arrivo per l’estate e porta il cantante verso una dimensione più intima, riflessiva e umana del suo essere artista. Una canzone sincera e intrisa di sentimento che diviene portavoce di quella nostalgia, quel sentimento dolceamaro che spinge a cercare luoghi, ricordi e persone ormai lontane, solo per rivivere anche per un attimo ciò che non può più tornare. Una ballad con ritmiche Jersey Club intensa e coinvolgente, che lascia il segno già dalle prime note.

“CTRL Z- dichiara GionnyScandal – è un brano che racconta il rimpianto e il desiderio di poter cancellare gli errori, come se esistesse un comando per tornare indietro nel tempo. Con un testo diretto e malinconico, la canzone esplora il dolore di una relazione finita, i “se” che restano sospesi e l’incapacità di dire davvero addio. Il ritornello è un grido sincero, che mescola nostalgia e speranza: poter rivivere quei momenti in cui l’amore era ancora lì, intatto”

Il pezzo è un’esplosione crescente di elementi diversi in cui sonorità pop s’intrecciano perfettamente con il rap, senza dimenticare il tema centrale, ossia le emozioni, gli stati d’animo e il bisogno di perdersi e ritrovarsi nei ricordi con il quale GionnyScandal ha da sempre abituato il suo pubblico. Una melodia avvolgente e un ritmo incalzante lasciano spazio all’immaginario di GionnyScandal dando vita ad una canzone di grande impatto che arriva dritta al cuore grazie ad un ritornello autentico e vincente che rimane nelle orecchie sin dal primo ascolto. Attraverso “CTRL Z “GionnyScandal si mostra per ciò che è veramente: un artista estremamente versatile e dotato di una sensibilità rara, un talento unico nella scena musicale contemporanea in grado di muoversi in diversi range, spaziando tra differenti generi e stili musicali.