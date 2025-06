Lexsential e ADVANT Nctm nella joint venture manifatturiera italiana: nasce Modartis, polo manifatturiero da 25 milioni di fatturato

ADVANT Nctm ha assistito Castor s.r.l. – noto player del settore dell'abbigliamento – nella strutturazione e finalizzazione di un'operazione di acquisto di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di HIMCO RTW s.r.l. – rinomato produttore di moda e calzature di rilievo internazionale – e nella redazione e negoziazione di un accordo di investimento con il nuovo co-socio TEC s.r.l., primario produttore industriale specializzato nella produzione conto terzi per importanti maison del lusso, assistita da Lexsential.

La joint venture ha dato vita a Modartis, un polo manifatturiero italiano polifunzionale per il ready to wear ed il demi-couture di alta gamma e una filiera produttiva integrata, nata per valorizzare e rendere più forte e competitiva l’eccellenza manifatturiera italiana. La nuova aggregazione ha un valore di fatturato di oltre 25 milioni di euro, con un’occupazione di 110 addetti con forte prevalenza di occupazione femminile. ADVANT Nctm ha prestato la propria assistenza con un team composto dal Partner Pietro Zanoni e dal Managing Associate Antonio Lindiner. Il team dello studio Lexsential ha visto coinvolti l’Of Counsel Antonio Di Mino, i Partner Stefano Candela e Pasquale Di Mino, nonché gli associate Marta Cosi e Dimitri Cuzzocrea. Il venditore è stato assistito da WST, con un team composto dal Partner Giorgio Martorelli e dagli Avvocati Antonio Caporaso e Luca Alessandro Rossi.