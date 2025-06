Sicurezza. accordo tra Cyber Security Foundation e Fortinet. Proietti: “Passo concreto per formazione”

Sviluppare una forza lavoro nel campo della cybersecurity qualificata e diversificata. Va in questo senso l’accordo annunciato da Cyber Security Foundation, prima organizzazione no profit in Italia nel mondo cibernetico, e Fortinet, leader globale nella cybersecurity che guida la convergenza tra networking e sicurezza.

Cyber Security Foundation si unisce al Fortinet Education Outreach Program, l'iniziativa globale di Fortinet che promuove collaborazioni tra industria, mondo accademico, istituzioni e organizzazioni no profit, realizzando formazione in ambito cybersecurity e contribuendo allo sviluppo di competenze fondamentali.

Nell'ambito di questa collaborazione, Fortinet metterà a disposizione certificazioni professionali necessarie per supportare i progetti educativi della Fondazione, da sempre impegnata nel ridurre lo skill gap digitale in Italia e a costruire una forza lavoro più qualificata e inclusiva tramite percorsi formativi altamente specializzanti di sicurezza informatica. "Questo protocollo rappresenta un passo concreto verso una maggiore diffusione della cultura della sicurezza informatica nel nostro Paese, tra tutti coloro che, a partire dai più giovani, vogliono acquisire competenze strategiche per il futuro, contribuendo a costruire una nuova generazione di professionisti della cybersecurity” ha dichiarato Marco Gabriele Proietti, presidente e fondatore di Cyber Security Foundation. "La collaborazione con Cyber Security Foundation conferma il nostro impegno nel rendere le conoscenze in materia di cybersecurity accessibili a tutti e tutte” ha spiegato Massimo Palermo, vp & Country manager, Italy e Malta di Fortinet.