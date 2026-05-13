FdI denuncia Giuseppe Conte: "La firma in calce è la sua"

"100mila alloggi per chi una casa non ce l'ha. Superbonus 110 per cento per chi ne aveva due". Fratelli d'Italia riassume così il disastro provocato dal Movimento 5 Stelle e, nel post condiviso sui social, tuona: "Ci sono provvedimenti seri e misure che danneggiano l’economia. I primi portano la firma di Giorgia Meloni, le seconde quella di Giuseppe Conte". A certificare il fallimento della misura grillina anche la Corte dei Conti. In base alle ultime rilevazioni Enea lo Stato dovrà farsi carico di 126,3 miliardi di euro solo per i lavori già conclusi, cifra destinata a salire fino a 150 miliardi considerando le proiezioni finali e i cantieri ancora in corso. Una voragine finanziaria che ha aggravato il debito pubblico italiano creando un vero e proprio "buco" nelle casse dello Stato. E a pagarlo, secondo le stime fino al 2027, saranno gli italiani.

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La stessa premier ha ricordato che "se con il Piano casa da 10 miliardi realizzeremo almeno 100mila nuovi alloggi, con i 160 miliardi di euro destinati dalla sinistra a Superbonus e bonus facciate, ne avremmo potuto costruire più di un milione e 600mila". Intervistata da Panorama ha poi aggiunto: "Purtroppo a pagare il prezzo di decisioni scellerate fatte dalla sinistra per raccattare facile consenso sono sempre i cittadini comuni".

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