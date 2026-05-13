FdI denuncia Giuseppe Conte: "La firma in calce è la sua"

"100mila alloggi per chi una casa non ce l'ha. Superbonus 110 per cento per chi ne aveva due". Fratelli d'Italia riassume così il disastro provocato dal Movimento 5 Stelle e, nel post condiviso sui social, tuona: "Ci sono provvedimenti seri e misure che danneggiano l’economia. I primi portano la firma di Giorgia Meloni, le seconde quella di Giuseppe Conte". A certificare il fallimento della misura grillina anche la Corte dei Conti. In base alle ultime rilevazioni Enea lo Stato dovrà farsi carico di 126,3 miliardi di euro solo per i lavori già conclusi, cifra destinata a salire fino a 150 miliardi considerando le proiezioni finali e i cantieri ancora in corso. Una voragine finanziaria che ha aggravato il debito pubblico italiano creando un vero e proprio "buco" nelle casse dello Stato. E a pagarlo, secondo le stime fino al 2027, saranno gli italiani.
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La stessa premier ha ricordato che "se con il Piano casa da 10 miliardi realizzeremo almeno 100mila nuovi alloggi, con i 160 miliardi di euro destinati dalla sinistra a Superbonus e bonus facciate, ne avremmo potuto costruire più di un milione e 600mila". Intervistata da Panorama ha poi aggiunto: "Purtroppo a pagare il prezzo di decisioni scellerate fatte dalla sinistra per raccattare facile consenso sono sempre i cittadini comuni".
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Non solo, perché proprio il Superbonus ha impedito all'Italia l'uscita dalla procedura per deficit eccessivo. "Fa arrabbiare che saremmo stati comunque sotto il 3% di deficit se, anche nel 2025, sulle casse dello Stato non avesse gravato l’esborso di miliardi di euro per il superbonus. La sciagurata misura del governo di sinistra del Conte II, al momento, impedisce all’Italia di uscire dalla procedura di infrazione, togliendo al governo margine di spesa da destinare alla sanità pubblica, alla scuola, al sostegno dei redditi più bassi", aveva tuonato la presidente del Consiglio commentando i dati di finanza pubblica.
Ci sono provvedimenti seri e misure che danneggiano l’economia. I primi portano la firma di Giorgia Meloni, le seconde quella di Giuseppe Conte. pic.twitter.com/tFCZfrVMKs— Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) May 13, 2026