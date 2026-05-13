IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2026

CRESCITA SIGNIFICATIVA NEI PRIMI TRE MESI 2026, SOSTENUTA DAGLI OTTIMI RISULTATI DELLE ATTIVITÀ LEGATE ALLE OLIMPIADI INVERNALI: RICAVI IN AUMENTO DEL +98% ED EBITDA DEL +316% RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2025. RISULTATO NETTO POSITIVO PER €27,7 MILIONI. GUIDANCE 2026 RIVISTA AL RIALZO

• Ricavi pari a 126,4 milioni di euro, in crescita del +98,4% rispetto ai 63,7 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2025 (+62,7 milioni) e in aumento rispetto ai 72,4 milioni registrati nel primo trimestre del 2024;

• EBITDA pari a 50,1 milioni di euro, in miglioramento del +315,8% rispetto ai 12,1 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2025 (+38,1 milioni) e in aumento rispetto ai 25,7 milioni registrati nel primo trimestre del 2024; • Risultato netto pari a 27,7 milioni di euro, in crescita di +30,9 milioni rispetto ai (3,2) milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2025 e in miglioramento rispetto ai 7,6 milioni di euro registrati nel primo trimestre del 2024;

• Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 161: disponibilità finanziaria netta al 31 marzo 2026 pari a 145,1 milioni di euro, rispetto a 157,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano” e/o la “Società”), leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale, ha approvato in data odierna i risultati consolidati al 31 marzo 2026. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Francesco Conci, ha commentato: “I risultati del primo trimestre 2026 evidenziano una crescita particolarmente significativa, sia in termini di ricavi sia di marginalità, e rappresentano una conferma concreta della solidità del percorso intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni. Si tratta di una performance che beneficia di un insieme articolato di fattori, tra cui un calendario fieristico favorevole e il contributo delle attività connesse ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, ma che riflette soprattutto la progressiva evoluzione del nostro modello operativo, oggi più bilanciato e orientato alla creazione di valore nel medio-lungo periodo. In uno scenario macroeconomico e geopolitico che continua a essere caratterizzato da elevata incertezza e limitata prevedibilità, il Gruppo ha dimostrato una buona 1Si segnala per completezza informativa che l’indebitamento finanziario netto comprensivo della lease liability IFRS 16 è stato pari a 168,6 milioni di euro al 31 marzo 2026, rispetto a 163,9 milioni di euro al 31 dicembre 2025. capacità di adattamento, mantenendo una traiettoria di crescita solida. Le manifestazioni organizzate e ospitate si confermano in linea con lo scorso anno, mentre un contributo rilevante deriva anche dall’ampliamento del perimetro del Gruppo: in particolare, le recenti acquisizioni stanno iniziando a esprimere il proprio potenziale, con segnali positivi sia sul fronte dell’integrazione sia in termini di performance, come dimostrano i risultati di Expotrans e il primo contributo di Stipa. Alla luce del positivo andamento del primo trimestre, del contributo delle attività olimpiche superiore alle attese e dell’avanzamento del processo di integrazione delle recenti acquisizioni abbiamo ritenuto opportuno rivedere al rialzo la guidance per l’esercizio 2026, prevedendo ricavi compresi tra 380 e 400 milioni di euro e un EBITDA nel range 100–110 milioni di euro. Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto alle precedenti stime, che riflette non solo i risultati conseguiti nei primi mesi dell’anno, ma anche una maggiore visibilità sulle principali direttrici di sviluppo del Gruppo. Prosegue inoltre il rafforzamento del nostro posizionamento internazionale, attraverso iniziative che contribuiscono ad ampliare il portafoglio e la presenza nei mercati a maggiore potenziale. In questo ambito si inseriscono, tra l’altro, il consolidamento delle partnership strategiche, come la conferma degli accordi con Ifema Madrid per la co-organizzazione di Fruit Attraction, e l’aggiudicazione di CES Unveiled Europe 2026, tappa europea del Consumer Electronics Show (CES), evento globale di riferimento per l’innovazione tecnologica, che conferma la capacità del Gruppo di attrarre appuntamenti internazionali di primo piano e di sviluppare piattaforme fieristiche sempre più integrate e globali. Continueremo nei prossimi mesi a lavorare sul rafforzamento del portafoglio eventi, sull’integrazione delle società recentemente acquisite e sull’evoluzione dell’offerta di servizi, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la nostra capacità di intercettare nuove opportunità di crescita. In un contesto in continua evoluzione, restiamo focalizzati sull’esecuzione del piano strategico e sulla creazione di valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder, anche attraverso il continuo rafforzamento dei nostri presidi di governance e compliance, come dimostra l’ottenimento del rating di legalità con il punteggio massimo”.