Lutech e BI-REX: sinergia per accelerare l'innovazione tecnologica del Sistema Paese

Lutech, leader nel digitale e nell’AI, rinnova la collaborazione strategica con BI-REX, il Competence Center specializzato in Big Data e Intelligenza Artificiale, per potenziare l'innovazione in settori chiave come il manifatturiero, il farmaceutico e l'agroalimentare, e nella progettazione e gestione delle infrastrutture critiche del Paese. Questa partnership consente l'applicazione di tecnologie NVIDIA all'avanguardia, in particolare le piattaforme Omniverse e AI Enterprise, per sviluppare applicazioni di AI industriale come i Digital Twin.

“Oggi, la vera materia prima dell’economia digitale sono i dati: per valorizzarli appieno, serve un’infrastruttura che diventi il nuovo impianto produttivo del Made in Italy. È fondamentale superare la logica dei silos e costruire ecosistemi di condivisione sicura e intelligente, aprendo la strada a nuove economie di scala e modelli collaborativi. Lutech e BI-REX agiscono come motori del cambiamento, mettendo a disposizione know-how e tecnologie per abilitare una trasformazione concreta.” ha dichiarato Giuseppe Di Franco, CEO di Lutech.

Per realizzare pienamente il valore dell'AI, sono necessari abilitatori fondamentali. A livello industriale, la collaborazione dell'ecosistema è cruciale per incoraggiare l'apprendimento condiviso, l'innovazione e lo sviluppo responsabile dell'AI. A livello aziendale, gli abilitatori includono la capacità di dotarsi di una governance solida, formare competenze specifiche, garantire la sicurezza informatica e un ecosistema aziendale basato su dati strutturati, infrastrutture e applicazioni integrate, solo così è possibile abilitare un modello di impresa realmente AI-driven.

“La preziosa partnership con Lutech incarna perfettamente quello che è lo spirito e la mission del nostro Competence Center - afferma Stefano Cattorini, Direttore Generale BI-REX – : agire in ottica di open innovation, contribuire alla crescita del tessuto industriale del Paese mettendo a disposizione risorse, competenze e tecnologie, ampliare il network per configurarsi sempre più come hub di riferimento per innovazione e digitalizzazione rappresentano infatti i punti cardine attorno ai quali si struttura il nostro lavoro quotidiano”.

Lutech si afferma come piattaforma europea del digitale e dell’AI, con un team di 400 professionisti specializzati in intelligenza artificiale e un impegno costante nell’innovazione, testimoniato dagli oltre 350 progetti Data & AI già realizzati. Questo nuovo accordo con BI-REX sottolinea ulteriormente l'impegno di Lutech nel guidare l'evoluzione tecnologica e nel trasformare il cambiamento in opportunità di crescita.