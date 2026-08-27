Rafa Leao, addio vicino: sorpasso sul Galatasaray, chi è in pole

Il futuro di Rafa Leao al Milan sembra sempre più lontano da San Siro. L'attaccante portoghese pare ormai destinato a lasciare il club rossonero e nelle ultime ore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la corsa si è trasformata in un duello tra Aston Villa e Galatasaray. Una sfida a distanza che potrebbe decidersi proprio nelle prossime ore, con Rafa Leao che al momento considera la Premier League la destinazione preferita. L'Aston Villa ha rilanciato nella notte, intorno all'una, presentando al Milan una proposta che si avvicina alle richieste della società. Il club inglese mette sul tavolo un prestito oneroso, vicino agli 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto: l'operazione complessiva si avvicinerebbe così ai 50 milioni richiesti dal Milan. Per il giocatore, invece, è stata formulata un'offerta da 6,5 milioni a stagione, destinata probabilmente a crescere.

Il Galatasaray, però, non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro. Il club turco propone 45 milioni al Milan e ben 12 milioni all'anno a Leao, con la possibilità di migliorare ulteriormente la proposta. George Gardi, emissario del Galatasaray, si trova a Milano da due giorni e nelle prossime ore sono previsti nuovi incontri. La società turca resta dunque pienamente in corsa, anche se il portoghese vuole aspettare l'evoluzione della pista inglese.