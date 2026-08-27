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La Juventus piomba nuovamente su Sorloth. E nella trattativa può rientrare anche David

di Lorenzo Pastugliagiovedì 27 agosto 2026
La Juventus piomba nuovamente su Sorloth. E nella trattativa può rientrare anche David

2' di lettura

La Juventus torna alla carica per Alexander Sørloth. Il mercato bianconero resta in movimento e, dopo aver lavorato sul centrocampo, il club è nuovamente alla ricerca di una punta capace di garantire maggiore peso nell’area di rigore. Un’esigenza emersa anche dalle valutazioni di Luciano Spalletti, che vorrebbe avere a disposizione un attaccante con caratteristiche più fisiche. Il nome scelto è ancora quello del norvegese dell’Atletico Madrid.

Sørloth non è una novità per la Juventus. Il giocatore era già stato cercato nelle prime fasi della sessione estiva, ma i contatti con i Colchoneros non avevano portato a un’apertura concreta. Ora la situazione potrebbe cambiare: il norvegese gradirebbe infatti il trasferimento a Torino e sarebbe disposto a prendere in considerazione la proposta bianconera. Resta però l’ostacolo principale, ovvero la valutazione dell’Atletico. Il club spagnolo chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante, una cifra importante per una Juventus che ha già investito molto sul reparto offensivo, compreso il ritorno di Kolo Muani.

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La trattativa potrebbe però prendere una strada diversa grazie a due giocatori già presenti nella rosa bianconera: Jonathan David e Nico Gonzalez. L’Atletico ha sondato la disponibilità per il canadese e il suo eventuale inserimento nell’operazione potrebbe diventare una chiave per abbassare l’esborso economico. Anche Nico Gonzalez resta un profilo gradito a Diego Simeone, che conosce il giocatore e lo aveva avuto a disposizione nella scorsa stagione. Il possibile arrivo di Sørloth, inoltre, avrebbe conseguenze dirette sulle gerarchie offensive di Spalletti. A rischiare maggiormente sarebbe proprio Kolo Muani, che non sembra ancora aver conquistato pienamente la fiducia dell’allenatore. La Juventus riflette: il mercato può regalare un nuovo centravanti.

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