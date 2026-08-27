La Juventus piomba nuovamente su Sorloth. E nella trattativa può rientrare anche David

La Juventus torna alla carica per Alexander Sørloth. Il mercato bianconero resta in movimento e, dopo aver lavorato sul centrocampo, il club è nuovamente alla ricerca di una punta capace di garantire maggiore peso nell’area di rigore. Un’esigenza emersa anche dalle valutazioni di Luciano Spalletti, che vorrebbe avere a disposizione un attaccante con caratteristiche più fisiche. Il nome scelto è ancora quello del norvegese dell’Atletico Madrid.
Sørloth non è una novità per la Juventus. Il giocatore era già stato cercato nelle prime fasi della sessione estiva, ma i contatti con i Colchoneros non avevano portato a un’apertura concreta. Ora la situazione potrebbe cambiare: il norvegese gradirebbe infatti il trasferimento a Torino e sarebbe disposto a prendere in considerazione la proposta bianconera. Resta però l’ostacolo principale, ovvero la valutazione dell’Atletico. Il club spagnolo chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro per lasciar partire l’attaccante, una cifra importante per una Juventus che ha già investito molto sul reparto offensivo, compreso il ritorno di Kolo Muani.
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La trattativa potrebbe però prendere una strada diversa grazie a due giocatori già presenti nella rosa bianconera: Jonathan David e Nico Gonzalez. L’Atletico ha sondato la disponibilità per il canadese e il suo eventuale inserimento nell’operazione potrebbe diventare una chiave per abbassare l’esborso economico. Anche Nico Gonzalez resta un profilo gradito a Diego Simeone, che conosce il giocatore e lo aveva avuto a disposizione nella scorsa stagione. Il possibile arrivo di Sørloth, inoltre, avrebbe conseguenze dirette sulle gerarchie offensive di Spalletti. A rischiare maggiormente sarebbe proprio Kolo Muani, che non sembra ancora aver conquistato pienamente la fiducia dell’allenatore. La Juventus riflette: il mercato può regalare un nuovo centravanti.