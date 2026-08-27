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Cobolli, "non in quel senso...": la battuta che mette in imbarazzo Belinda Bencinc

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giovedì 27 agosto 2026
Cobolli, "non in quel senso...": la battuta che mette in imbarazzo Belinda Bencinc

1' di lettura

"Belinda, sei un dono. Mi piace tanto giocare con te. Mi piace stare con te... ma non in quel senso": il tennista azzurro Flavio Cobolli lo ha detto tra le risate del pubblico, riferendosi alla sua compagna di gioco, la svizzera Belinda Bencic, dopo essere arrivato fino alla finale del doppio misto dello Slam americano insieme a lei. I due hanno eliminato, tra gli altri, anche Carlos Alcaraz e Serena Williams, prima di perdere l'ultima partita contro i cechi Jakub Mensik e Karolina Muchova.

Cobolli e Bencinc, però, non hanno perso il sorriso nemmeno dopo la sconfitta. Ed ecco, durante la premiazione, un simpatico siparietto con tanto di battuta che si è rivelata poi un po' imbarazzante. Una battuta per cui subito la tennista svizzera ha sorriso mettendosi una mano sul volto. "Sei un'incredibile compagna di squadra - ha aggiunto Cobolli -. Avrai sempre un tifoso e troverai sempre supporto in me. Grazie di tutto. Grazie per quello che mi hai dato ogni giorno in queste settimane e anche nelle settimane in cui abbiamo giocato in passato. Ti auguro buona fortuna per il torneo. Meriti di vincere un Grande Slam un giorno".

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