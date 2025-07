VENEZIA 82: IL FESTIVAL DEL CINEMA ANNUNCIA IL PROGRAMMA CHE DAL 27 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE ACCENDERà I RIFLETTORI SUI PROTAGONISTI

La voce già girava, ma l'annuncio del Direttore Alberto Barbera ha confermato la notizia: Ad aprire la gara dell' 82esima Mostra del cinena sarà il premio Oscar Paolo Sorrentino con il film in concorso “La grazia”, ambientato a Napoli e interpretato da Luisa Ranieri e Alfonso Santagata. Insomma, è il caso di dirlo: ora sì che si comincia bene. Sono cinque i film italiani in concorso: oltre a Sorrentino, c'è “Elisa”, di Leonardo di Costanzo, con Valeria Golino; “Duse”, di Pietro Marcello, con Valeria Bruni Tedeschi; “Fatto per bene”, di Franco Maresco, storia autocritica, molto interessante; “Sotto le nuvole”, di Gianfranco Rosi, girato in bianco e nero. La giuria sarà presieduta dal regista americano Alexander Payne.

Due i Leoni d'Oro in arrivo: il primo sarà consegnato a Kim Novak, musa di Hitchock, il secondo a Werner Herzog, regista di culto. Per il Fuori Concorso Speciali Cine e Musica:, citiamo gli italiani partendo da “Nino”-18 giorni”, di Tony D'Angelo; “Piero Pelù-rumore dentro”, di Francesco Fei, che ricostruisce le ragioni dell'abbandono dalle scene del noto cantante; Francesco De Gregori in “Never Green, di Stefano Pistolini.Altro appuntamento interessante è Fuori Concorso Series, che vedrà in primo piano gli italiani. Tra cui:“Portobello”, di Marco Bellocchio; “Il Mostro”, di Stefano Sollima, che rievoca la storia del mostro di Firenze.

Per la sezione Orizzonti: “Il rapimento di Arabella”, di Carolina Cavalli e “Un anno di scuola”, di Laura Samani. Si accendono i riflettori anche sul red carpet, con Julia Roberts che per la prima volta arriva a Venezia, George Clooney, Alba Rohrwacher, Pier Francesco Favino, Toni Servillo, Valeria Golino. Unico dubbio: ci sarà un posto anche per noi, dopo le ore passate sotto il sole in cerca di superare la fila per aggiundicarci uno sterile panino? Ma sì, ne vale la pena, in fondo Venice è Venice!