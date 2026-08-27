La vendetta di Elly contro la fronda Pd

Parlare di temi concreti, rivolgersi a Giorgia Meloni (perché è la premier, ma anche perché il duello tra le due leader-donne legittima la segretaria dem), serrare i ranghi dei militanti, sfruttando il finale delle feste dell’Unità, approfittare di iniziative social nate dal basso (e in questi giorni una, in particolare, lanciata dall’account di satira politica Darsamore, sta impazzando). È questa la controffensiva che Elly Schlein (anzi Elena, come propone Darsamore), molto più determinata di quanto si illudano in tanti, ha deciso di mettere in campo per contrastare il fuoco amico dei tantissimi che, soprattutto nella sua maggioranza, le suggeriscono di evitare le primarie, di fare un passo indietro.

«Noi ci impegniamo sulle cose concrete», dice un dirigente dem tra i più vicini a Schlein, «a partire dai carburanti fuori controllo. Sul resto non si perde tempo inutile». Dove il “tempo inutile” è il dibattito, che ferve soprattutto nel Pd (vedi l’intervista dell’altro giorno rilasciata da Roberto Speranza), sulle primarie da evitare, perché rischierebbero di far perdere i voti di chi ha sostenuto il candidato perdente. Con il risultato, poi, di perdere le elezioni. Al di là delle proposte fantasiose, tipo il candidato premier simbolico, l’obiettivo vero è di convincere i due contendenti, Schlein e Giuseppe Conte, a un ritiro congiunto. A favore di un terzo.