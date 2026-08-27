Jannik Sinner, un pesante sospetto: "Non penso che il problema sia il ginocchio"

Riposo assoluto per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo salterà gli Us Open a causa del dolore al ginocchio. Eppure per Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, dietro il "no" di Jannik c'è altro. "Come ha comunicato il suo ginocchio non è al 100%. Non penso sia tanto quello il problema. Piuttosto parliamo del percorso di avvicinamento che lui ha in vista di ogni torneo del Grande Slam", spiega durante l'ultima puntata di Tennismania.
Jannik Sinner, il giallo sul video: "Ma non doveva riposarsi?"Una certezza e un giallo. Jannik Sinner non disputerà l'ultimo grande Slam della stagione: gli Us Open. L'...
E ancora: "Evidentemente non è riuscito a completare la preparazione e ha deciso di non rischiare. Qualcuno ha parlato anche di anca, ma non ci sono conferme. Chi gli dà del codardo o che non voglia andare sopra il dolore? Non scherziamo. Voglio vedere come ragionerà da qui a fine anno. Non penso farà il tour de force di un anno fa".
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Intanto Sinner continua le visite al JMedical, il centro clinico della Juventus dove dall’inizio di agosto sta seguendo le terapie riabilitative per il ginocchio destro infortunato. Dopo la rinuncia alla trasferta newyorkese, il percorso di cure di Jannik prosegue secondo programmi che prevedono la fisioterapia. Tra le ipotesi dietro l'infortunio quella più accreditata è quella di un'infiammazione. In ogni caso non riconducibile alle scivolate sull’erba di Wimbledon.