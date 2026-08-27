Jannik Sinner, un pesante sospetto: "Non penso che il problema sia il ginocchio"

Riposo assoluto per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo salterà gli Us Open a causa del dolore al ginocchio. Eppure per Massimiliano Ambesi , giornalista di Eurosport, dietro il "no" di Jannik c'è altro. "Come ha comunicato il suo ginocchio non è al 100%. Non penso sia tanto quello il problema. Piuttosto parliamo del percorso di avvicinamento che lui ha in vista di ogni torneo del Grande Slam", spiega durante l'ultima puntata di Tennismania.

E ancora: "Evidentemente non è riuscito a completare la preparazione e ha deciso di non rischiare. Qualcuno ha parlato anche di anca, ma non ci sono conferme. Chi gli dà del codardo o che non voglia andare sopra il dolore? Non scherziamo. Voglio vedere come ragionerà da qui a fine anno. Non penso farà il tour de force di un anno fa".