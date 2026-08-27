La salamella va di traverso al Pd: Festa dell'Unità in crisi di ricavi

Per il Pd è davvero un momentaccio. Proprio quando pareva filare tutto liscio, in nome di quel «testardamente unitari» con cui Elly Schlein sta guidando il partito pregustando la vittoria. Proprio quando, è notizia di pochi giorni fa, la stessa segretaria ha battuto il record della longevità come leader del Nazareno. Eppure qualcosa non va, altroché. C’è Giuseppe Conte, certo, che non ci sta a fare il figurante e sta giocando la sua partita. C’è il dibattito che più dibattito non si può sulle primarie, che regala una perla al giorno: le facciamo o non le facciamo? Se sì, quando? E come? Chi vota? E se il nostro popolo si divide? Come rimettiamo insieme i cocci? E perché non candiamo come capo della coalizione fittizio un diciottenne o un vecchio partigiano per eludere l’obbligo di indicare il candidato premier? E un terzo nome, chi potrebbe essere?

Ecco, su questa situazione da Bologna è arrivato il colpo di grazia. Inaspettato. Pesantissimo. Una mazzata. Compagni, è ora di stringere la cinghia. In tutti i sensi. Basta incassi record alla Festa dell’Unità, tradizionale pilastro per l’autofinanziamento. Ebbene sì: dalla kermesse che si apre oggi al parco Maurizio Cevenini di Borgo Panigale fino al 20 settembre, il Pd si aspetta di incassare il 10% in meno rispetto al milione di euro incamerato nel 2025. Ci sono segnali di crisi, ha ammesso al Corriere di Bologna il responsabile provinciale della festa, Lele Roveri. Il compagno Roveri ha il polso della situazione: «C’è una contrazione generale intorno al 25% dei consumi. Il numero dei visitatori tiene, ma la spesa nei ristoranti è scesa anche di tre, quattro euro pro capite». Passando da 20 a 16 euro. Segnali colti durante le altre feste che si sono svolte sul territorio. «Invece che ordinare un primo e un secondo, le persone scelgono di condividere una pietanza». Così non è rimasto che azionare la leva dell’austerity, anche se il numero dei ristoranti sarà quello dello scorso anno (sette, i bar saranno invece tre).