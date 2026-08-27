Il conto finale di Conte: 174 miliardi dal Superbonus

Centotrentadue miliardi e spiccioli. Ecco il conto, per difetto, del superbonus fiscale. Sono i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze sui lavori giunti a conclusione finora, il 98,5% del totale. Con il famoso 110% di incentivo allo spreco edilizio a spese delle casse pubbliche, Giuseppe Conte si vanta di aver risollevato l’economia italiana dopo il Covid. La realtà è che il superbonus è stato un cappio con il quale l’ex premier ha legato le mani a chi è venuto dopo di lui. La misura, della quale hanno beneficiato solo il 4% degli immobili italiani, per lo più quelli di proprietà dei ceti più agiati che si potevano permettere di anticipare le spese, ha sottratto risorse per una pianificazione economica in grado di produrre effetti duraturi e benefici nel tempo.

DOPING

L’incentivo ha fatto ciò per il quale era programmato, ha agito come un doping del prodotto interno lordo e, per sua natura, una volta esaurito, non poteva lasciare altra eredità che un debito dello Stato verso chi ne ha beneficiato per aumentare la propria ricchezza personale. Ricordiamo questo perché, ormai in piena campagna elettorale per primarie del campo largo che, ogni giorno che passa, si allontanano sempre più, il leader M5S non perde occasione per contestare il governo, anche sull’economia. In particolare, Giuseppi sta rivaleggiando con Elly Schlein negli attacchi sul caro-benzina, come se, con lui a Palazzo Chigi, Donald Trump non avrebbe attaccato l’Iran. «Il costo del carburante è fuori controllo e i 17 centesimi di riduzione per il gasolio stanziati da Giorgia Meloni sono tardivi e ridicoli. Serve un nuovo Pnrr europeo - altro debito in carico alle generazioni future; ndr - per l’energia e l’industria e bisogna tassare gli extraprofitti dei colossi energetici e delle banche»: questa è la ricetta del giurista improvvisato economista.