I consigli per proteggere i capelli dal sole e dal mare

Estate e sole quali sono gli accorgimenti da seguire per proteggere i nostri capelli? Tra tendenze, colori e tagli alla moda dell’estate 2025, grande attenzione dobbiamo porre alla loro cura, per renderli luminosi e sani proteggendoli, dalle radici alle punte. Juri Battilana, PhD in Biotecnologie e Co Fondatore Lab012 ci spiega che l’esposizione prolungata al sole agisce sui capelli come una vera e propria ossidazione. I raggi UV danneggiano la struttura cheratinica, disidratano il fusto e sbiadiscono il colore – sia naturale che cosmetico. I capelli diventano più secchi, porosi, fragili e tendono a spezzarsi. Questo processo è aggravato da salsedine, cloro e vento, che agiscono come fattori moltiplicatori dello stress ossidativo. A differenza della pelle, i capelli non si rigenerano: una volta danneggiati, l’unica vera soluzione è il taglio. Prevenire, quindi, è fondamentale.

Parlando poi di shampoo e tinte Battilana sottolinea che, tra i vari prodotti presenti sul mercato, vi è una differenza enorme. Si va dalla qualità delle materie prime, alla concentrazione degli attivi, fino al pH e alla biocompatibilità con la cute. Uno shampoo sbagliato può alterare il microbiota del cuoio capelluto o rendere i capelli opachi. Anche le tinte: quelle economiche contengono spesso ammoniaca aggressiva e pigmenti poco stabili. Le maschere, infine, possono sembrare simili ma ciò che cambia è l’efficacia reale: una buona maschera non deve solo “ammorbidire”, ma ripristinare la struttura del capello in profondità. Il primo passo per scegliere il prodotto giusto è capire lo stato del proprio cuoio capelluto e della fibra capillare. Per questo Battilana noi nei saloni Lab012 ha introdotto una analisi tricologica con videocamera ad alta definizione e un test del DNA. Solo così è possibile personalizzare al massimo i trattamenti, in base a fattori genetici e ambientali. I prodotti giusti sono quelli compatibili con la fisiologia della persona e calibrati sulle sue esigenze specifiche – che possono cambiare nel tempo, con le stagioni o con lo stile di vita. Se si parla di moda, oltre al guardaroba, i nostri capelli rappresentano un punto fondamentale del nostro look che permettono di valorizzare al meglio il nostro viso.

Andrea Savegnago, Co-Fondatore Lab012 ed Hairstylist sottolinea che: l’estate 2025 è all’insegna della leggerezza e della naturalezza, ma con dettagli ricercati. Tornano le schiariture effetto “sun-kissed”, come se fossero scolorite naturalmente dal sole, ma realizzate con tecniche ultra-precise. I colori più richiesti sono i biondi caldi, i castani ramati e i copper strawberry. I tagli sono scalati ma morbidi, facili da gestire anche in vacanza. Per chi ha poco volume o aree diradate, c’è un trend crescente sull’uso di tecniche di infoltimento senza ricorrere ad extension pesanti o invasive. È un errore pensare poi che possa bastare, per non rovinare i nostri capelli, al mare o in montagna, indossare un cappello o un lavaggio quotidiano con uno shampoo sbagliato. Molte persone infatti usano prodotti troppo aggressivi o, al contrario, troppo ricchi, creando squilibri. Al mare è importante risciacquare sempre con acqua dolce dopo il bagno e applicare un olio protettivo UV o uno spray idratante specifico. In montagna, invece, l’aria secca e l’alta quota disidratano il cuoio capelluto: servono maschere nutrienti e un buon fluido leave-in prima di esporsi.

L’ hairstyle Savegnago ricorda poi tre semplici regole per la nostra chioma : prima di tutto protezione quotidiana, utilizzando un prodotto leave-in con filtri UV; poi una routine smart, alternando shampoo delicati a trattamenti idratanti e per non dimenticare il cuoio capelluto un trattamento pre-rientro, un rituale di ricostruzione profonda entro una settimana dal ritorno dalle vacanze con miscele di oli vegetali, acido ialuronico e proteine per riportare la fibra capillare alla sua elasticità originaria.