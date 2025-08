Turismo, Personalbus gestisce trasporto pubblico locale on-demand

Torna l'allarme overtourism. Citta d'arte, localita balneari e paesini montani in tutta Italia vengono presi d'assalto da folle di turisti che, sempre piu spesso, rischiano di influenzare negativamente la qualita della vita dei residenti e anche le legittime aspettative dei visitatori. Contro i pericoli del sovraffollamento turistico potrebbero venire in aiuto le nuove tecnologie informatiche e anche l'intelligenza artificiale. Una soluzione made in Italy e Personalbus, la piattaforma software per la gestione del trasporto pubblico locale on-demand: si tratta di una sofisticata app che consente la gestione dei servizi di mobilita locale sulla base delle specifiche esigenze del pubblico. In pratica, il singolo turista o la famiglia in vacanza non dovranno piu rimanere imbottigliati e lottare per un parcheggio per arrivare o spostarsi nella localita dove intendono soggiornare, ma potranno lasciare l'auto in zone meno congestionate e farsi venire a prendere dai bus predisposti dalle amministrazioni locali, richiedendone facilmente il servizio tramite il cellulare solo nel momento in cui sono necessari e al costo del normale biglietto. "L'overtourism e un problema che si ripropone ormai ogni estate e che mette in seria difficolta sia le amministrazioni locali che i tanti italiani desiderosi di godere delle meritate vacanze nei luoghi piu belli della nostra Penisola", spiega Marco Montangero, responsabile della Business Unit Personalbus per Bluecube, la societa milanese che gestisce questa app. "La nostra piattaforma Personalbus rappresenta una soluzione semplice ed efficace, oltre che economica: la rete dei bus cittadini viene integrata da un sofisticato sistema informatico - che sara presto dotato anche di soluzioni con intelligenza artificiale - fornendo ai turisti un servizio su richiesta di trasporto pubblico e riducendo la pressione del traffico privato sulla viabilita di piccole cittadine al mare e in montagna o nei centri storici delle citta d'arte".