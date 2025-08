Collextion Group lancia la prima piattaforma italiana di destocking tramite cartolarizzazione

Collextion Group annuncia la prima piattaforma italiana per il destocking di magazzino tramite cartolarizzazione di crediti. L’operazione avrà come oggetto beni e crediti maturati e maturandi, generati da commesse aventi come sottostante beni presenti in magazzino. Tali beni saranno posti a garanzia e segregati, così come i flussi finanziari derivanti dalle vendite future. Le aziende potranno conferire i propri stock di prodotti finiti o semilavorati in un veicolo di cartolarizzazione gestito dal Gruppo Collextion, ottenendo liquidità immediata a condizioni competitive.

La piattaforma aggrega i magazzini di più cedenti in portafogli diversificati, finanziati da investitori istituzionali tramite l’emissione di titoli obbligazionari. Un sistema informatico avanzato assicura la tracciabilità puntuale di ogni bene e il monitoraggio costante dei flussi finanziari, con reportistica dedicata sia per le imprese partecipanti sia per gli investitori.