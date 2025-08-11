"Pomeriggio cinque' cambia nome e diventa 'Dentro la notizia'. L'annuncio è arrivato a sorpresa, direttamente dal nuovo padrone di casa, Gianluigi Nuzzi attraverso un video pubblicato sui suoi profili social. Nuzzi si è mostrato all'interno dello studio ancora in fase di allestimento, svelando in anteprima i dettagli di un progetto che promette di cambiare radicalmente l'approccio all'informazione pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset. "Sono qui nel nuovo studio che ospiterà il programma di informazione tutti i pomeriggi su Canale 5", ha esordito il giornalista. "Le scenografie le dobbiamo ancora allestire, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento, perché si chiamerà 'Dentro la Notizia'". Le parole di Nuzzi sembrano segnare un distacco dalla formula dell'infotainment per abbracciare un approccio più giornalistico e investigativo, marchio di fabbrica del conduttore di 'Quarto Grado'. ha spiegato pezzettini devono arrivare bene insieme e così noi arriveremo alla verità". L'appuntamento per i telespettatori è fissato per tutti i giorni, a partire dalle ore 17:00, su Canale 5.

Stiamo lavorando al nuovo programma d’informazione del pomeriggio di Canale 5. Tante le novità per voi, una possiamo svelarvela, il titolo: Gianluigi Nuzzi ci porterà DENTRO LA NOTIZIA, per raccontarci le storie e i fatti dell’attualità #dentrolanotizia #canale5 @GianluigiNuzzi… pic.twitter.com/F8kss3mI6N — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 11, 2025