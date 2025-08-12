Il ristorante più tecnologico della Svizzera parla italiano

Batte un cuore italiano nel ristorante più tecnologico della Svizzera. A Ginevra, a Visitaly, in Rue de la Corraterie 21, alle pendici della città vecchia ea due passi dalle case dei vip, ogni mese il menù cambia in onore del nostro Paese. Ogni trenta giorni, infatti, la carta offre il meglio della cucina di due regioni italiane (adesso è il turno di Puglia e Liguria). Del resto, come recita lo slogan scelto dal locale – “siediti e viaggia” – esiste un modo migliore del cibo per conoscere un Paese? Visitaly, d'altra parte, è il primo locale interattivo della Confederazione: chi vuole, può procedere al proprio ordine in modo esclusivamente digitale. Basta scannerizzare il Qr code posizionato sul proprio tavolo per entrare subito in contatto con lo staff, dotato di smartwatch in grado di raccogliere immediatamente le richieste e anche di pagare il conto. Questo senza rinunciare, naturalmente, alla tradizionale cordialità italiana. Situato su due livelli, grazie all'equipe di chef italiani permette anche di gustare il piatto per eccellenza del Belpaese: la pizza (anche questa con offerte che a rotazione valorizzano le eccellenze regionali italiane come il pesto ligure, il fior di latte campano, il parmigiano reggiano, la burrata pugliese).