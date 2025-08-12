Da “Mattina Live” a “Vista Mare”, il viaggio televisivo di Gennaro Coppola

Gennaro Coppola (nella foto) non dimentica mai da dove è partito. Produttore e autore televisivo napoletano, ha saputo trasformare la passione per la comunicazione in programmi capaci di arrivare al grande pubblico. Vista Mare, in onda su Rai 1 ogni sabato alle 12.00 con la conduzione di Federico Quaranta e Diletta Acanfora, è oggi uno dei suoi fiori all'occhiello, forte degli ascolti e di un seguito affezionato. Alla base del successo, spiega, non c'è alcuna formula magica, ma due ingredienti essenziali: impegno costante e qualità. La sua squadra lavora come un corpo unico, condividendo passione e dedizione per ogni progetto, dalla scelta delle location fino al montaggio finale delle puntate. La selezione delle mete è frutto di ricerche meticolose: in Italia, ogni angolo custodisce un tesoro, la sfida è individuare luoghi capaci di offrire esperienze suggestive anche a chi non può viaggiare fisicamente.

Il rapporto con i conduttori è un pilastro del format. Con Federico Quaranta, Coppola ha consolidato una sintonia professionale rara: lo considera un uomo di grande cultura e meticolosità, capace di cercare la perfezione e di raccontare i luoghi in modo autenticamente emozionante. Al fianco di Quaranta, Diletta Acanfora ha conquistato il pubblico con un approccio naturale e rispettoso delle storie narrate. Per Coppola, Vista Mare è uno strumento per valorizzare la cultura e le tradizioni locali. Le identità territoriali, dadi, sono un patrimonio da custodire e tramandare. Proprio per questo non intende rinunciare ai format regionali, come Mattina Live, che lo hanno visto protagonista in Campania: la sua terra gli ha dato molto e lui sente il dovere di restituire.