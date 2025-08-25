Roma, turisti strappano il Tricolore in via delle Botteghe Oscure: scoppia la bufera

Cinque turisti hanno staccato la bandiera italiana e quella europea sotto il palazzo della storica sede del Partito comunista, in via delle Botteghe Oscure. Comunque la si pensi, si tratta di un gesto oltraggioso che non può passare inosservato e che denota una mancanza di rispetto e di sensibilità civile. Il fatto è avvenuto lo scorso 28 luglio a Roma e ha suscitato l'indignazione dei cittadini. Sotto al video postato sui social dall'account Welcome to Favelas, sono apparsi commenti di utenti che hanno invocato il "vilipendio". E qualcuno ha anche ironizzato: "Ora la sinistra dirà che si può fare".