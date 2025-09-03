Arte, oceani e intenti: "Breathtaking" di Fabrizio Ferri è la prima installazione a Casa Sanlorenzo a Venezia

Sanlorenzo, simbolo di cultura e artigianato nel mondo della nautica, attraverso Sanlorenzo Arts, presenta con orgoglio Breathtaking come mostra inaugurale di Casa Sanlorenzo, il nuovo hub culturale del brand a Venezia. L’installazione ideata e realizzata dall’artista di fama internazionale Fabrizio Ferri, è una riflessione sull’effetto devastante delle plastiche e delle microplastiche negli oceani. Un’opera che evidenzia la stretta correlazione tra l’inquinamento dei mari e le conseguenze letali per la nostra vita.



Immersa in una villa degli anni ‘40 restaurata e con vista sulla Basilica di Santa Maria della Salute, Casa Sanlorenzo è stata ristrutturata dal Direttore Artistico di Sanlorenzo, Piero Lissoni, e concepita come un luogo in cui si incontrano design, dialogo e consapevolezza ambientale. L'apertura di questo spazio, accessibile tramite il primo ponte pedonale costruito a Venezia dal 2008, segna un nuovo capitolo audace nel percorso di Sanlorenzo, dove l'eccellenza nel mondo della nautica incontra uno scopo artistico e sostenibile.



Dopo l’acclamato debutto al Museo di Storia Naturale di Milano all'inizio di quest'anno, registrando più di 40.000 visite in quattro settimane, Breathtaking arriva a Venezia per il suo nuovo capitolo, con un elemento del tutto inedito: un ritratto della leggenda musicale e attivista Sting. In questa toccante serie di opere, Ferri incapsula 13 figure iconiche in plastica, tenendole sospese in un’immobilità senza respiro. Le immagini suggestive evocano il soffocamento silenzioso degli ecosistemi marini sotto il peso della contaminazione da plastica.



“Non molto tempo fa, ho visto alcune inquietanti fotografie di un delfino e di una foca soffocati da sacchetti di plastica. Guardando queste immagini ho acquisito una nuova consapevolezza: la forza letale della contaminazione dei mari e degli oceani che causiamo con la plastica e le microplastiche non uccide solo gli oceani, stiamo uccidendo noi stessi. Per condividere questa consapevolezza, ho concepito questa installazione, Breathtaking, e ho scattato una serie di drammatici ritratti di famosi talenti internazionali come se fossero asfissiati dalla plastica, e il cui impegno nel progetto è stato immediato e sentito. Ciascuna delle stampe in grande formato sarà appesa su una parete nera, trafitta da due chiodi in ferro battuto forgiati a mano. Lo spettatore sarà immerso all'interno di questa installazione, al centro della quale sarà collocata una bara di vetro trasparente riempita d’acqua.” ha detto Fabrizio Ferri.



Breathtaking trasporterà i visitatori nel silenzio assordante degli abissi attraverso un allestimento intenso e coinvolgente: una grande bara di vetro contenente acqua di mare, simbolo inequivocabile della vulnerabilità degli ecosistemi acquatici e della vita stessa, sarà posizionata al centro di 13 grandi immagini poste su una parete nera trafitte da chiodi di ferro grezzo. Marina Abramović ha dato il suo prezioso contributo all'installazione proponendo di ricreare l’assenza di suono del silenzio degli abissi attraverso l’utilizzo di cuffie insonorizzanti.



Con questa prima mostra, Casa Sanlorenzo si afferma non solo come uno spazio espositivo, ma anche come un simbolo dell’impegno culturale del brand. Curata sotto l'insegna di Sanlorenzo Arts, questa sede è una piattaforma per l'esplorazione interdisciplinare, dove sostenibilità, design e mare diventano la tela per un nuovo dialogo creativo.



Durante il Festival del Cinema di Venezia e la Biennale di Architettura 2025, l'inaugurazione della mostra ha riunito figure di spicco dei mondi della nautica, dell’architettura, dell’arte e del cinema, tra cui l'attore pluripremiato Willem Dafoe, il cui ritratto appare tra le opere, insieme a quelli di Sting, appunto, Helena Christensen, Misty Copeland, Charlotte Gainsbourg, Gala Gonzalez, Julianne Moore, Bridget Moynahan, Carolyn Murphy, Isabella Rossellini, Susan Sarandon, Naomi Watts.



"Casa Sanlorenzo è una naturale estensione della nostra filosofia, dove bellezza e responsabilità vanno di pari passo", ha dichiarato Massimo Perotti, Executive Chairman Sanlorenzo. "Con Breathtaking, apriamo le nostre porte non solo all'arte, ma a un dialogo più profondo sul futuro dei nostri oceani. Questa non è solo un’installazione. È una dichiarazione di intenti".



Aperta fino al 23 novembre, Breathtaking colloca Sanlorenzo al centro della stagione culturale di Venezia, invitando i suoi armatori, collezionisti d'arte, creatori e agenti di cambiamento in uno spazio che riflette i valori più urgenti del brand: innovazione, sostenibilità e bellezza con scopo.



L'installazione Breathtaking, i cui curatori sono Geraldina Polverelli Ferri e Cristiano Seganfreddo, è stata prodotta fotograficamente a New York da Geraldina Polverelli Ferri e in Italia con il supporto di Nobile Agency e realizzata in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, grazie al sostegno di Credem Euromobiliare Private Banking. La mostra è aperta al pubblico da martedì 2 Settembre fino a domenica 23 Novembre, dalle 11.00 alle 19.00 (dal giovedì alla domenica).

