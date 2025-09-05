Libero logo
GiorgioArmani
JannikSinner
Gaza

Di tendenza

Semestre in crescita per Acqua Valmora: risultati solidi a giugno 2025. Nuovi investimenti ed espansione distributiva per il brand di punta di Pontevecchio Srl

venerdì 5 settembre 2025
Semestre in crescita per Acqua Valmora: risultati solidi a giugno 2025. Nuovi investimenti ed espansione distributiva per il brand di punta di Pontevecchio Srl

2' di lettura

Pontevecchio Srl, società del Gruppo Damilano Spa, segnala un semestre in crescita, trainato da Acqua Valmora. Al 30 giugno 2025, la società registra ricavi pari a 45 milioni di euro, in aumento del 19% rispetto al periodo precedente, e un margine operativo in crescita del 15% rispetto all’anno precedente. Andamento confermato anche nel mese di luglio.
I risultati conseguiti sono il frutto di un investimento di oltre 40 milioni di euro destinato al nuovo sito produttivo di Lusernetta, in Val Pellice (TO). Lo stabilimento è dotato di impianti di imbottigliamento all’avanguardia, estremamente efficienti e di una logistica interna automatizzata per una capacità produttiva potenziata, a sostegno dell’espansione distributiva su scala nazionale. Tutto questo con un approccio orientato alla sostenibilità, coniugando crescita e tutela del territorio.

“La nostra volontà è sempre stata quella di investire nel territorio perché è da lì che nasce la qualità. Come abbiamo fatto nel mondo del vino, dove ‘terroir’ prestigiosi danno origine ad etichette rinomate, abbiamo applicato lo stesso principio per le acque minerali: Valmora è un’acqua di grande pregio, sgorga delle Alpi piemontesi, un patrimonio naturale
che, come le Langhe per il vino, rappresenta un simbolo di eccellenza riconosciuto e apprezzato dal consumatore che è sempre più attento alla qualità di quello che sceglie. Promuovere l’origine e le aree geografiche di appartenenza del prodotto significa dargli un valore autentico”, dichiara Paolo Damilano, presidente e amministratore delegato del Gruppo del quale fanno parte anche le omonime Cantine Damilano a Barolo.

Il brand Valmora, attualmente distribuito sull’intero territorio nazionale, sta guidando lo sviluppo nel canale della grande distribuzione (GDO) con un +28,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a fronte di un incremento del mercato delle acque minerali del +5,1% (fonte Circana).

Valmora è un’acqua minerale di sorgente alpina che racchiude in sé tutta la purezza e la leggerezza del territorio da cui sgorga, il Parco Montano di Rorà, certificato PEFC, nel cuore delle Alpi Piemontesi. A riprova dell’alta qualità del prodotto, Valmora è l’acqua del tennis italiano ed è sponsor della Federazione Italiana Tennis e Padel. È per il quinto anno Gold Partner delle Nitto ATP Finals, l’evento di punta del tennis internazionale in programma a Torino dal 9 al 16 novembre 2025.