Italo accompagna il grande cinema italiano a Venezia ITALO accompagna il grande cinema italiano a Venezia

ITALO rinnova il suo supporto per la cultura e lo spettacolo, accompagnando il cinema italiano a Venezia: attori, registi e talenti potranno viaggiare sui treni ITALO verso il Lido con stile, comfort e ad alta velocità, sfruttando i 24 collegamenti giornalieri da Roma Termini verso Venezia.

ITALO ha avuto il piacere di accompagnare i cast delle pellicole più attese. Per l'horror "La valle dei sorrisi", il protagonista Michele Riondino e la giovane emergente Romana Maggiora Vergano, oltre al regista Paolo Strippoli e il giovane Giulio Feltri. Per la tanto attesa fiction della RAI "Portobello", che racconta la drammatica vicenda di Enzo Tortora, ITALO ha ospitato il protagonista Fabrizio Giufini e Fausto Russo Alesi. Per il legal drama "L'isola di Andrea", sono stati ospitati il regista Antonio Capuano e gli interpreti Teresa Saponangelo ed il giovane Andrea Migliucci.

Anche tanti altri registi, attori e professionisti del settore sono saliti a bordo di ITALO e si sono concessi un momento di relax nelle lounge: volti noti e amati dal pubblico come Claudia Gerini, Dino Abbrescia, Susy Laude, Rocío Munoz Morales, Ilaria Spada, Roberto Ciufoli, Paolo Genovese, Paola Minaccioni, Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Giampaolo Morelli, Gloria Bellicchi, Francesco Di Leva, Teresa Saponangelo, Lucia Mascini e molti altri.

Le Lounge ITALO Club di Roma Termini e di Venezia Santa Lucia, si sono quindi trasformate in set cinematografici e gift room grazie alla collaborazione con My Style Bags Milano, eccellenza del Made in Italy per accessori da viaggio personalizzati. Un'attenzione speciale per gli ospiti.

Grande novità di questa edizione è stata la collaborazione con Croce Rossa Italiana, che ha visto protagonisti in lounge e a bordo treno volti noti del mondo dello spettacolo e della solidarietà. ITALO ha infatti sostenuto il progetto "Sport, Salute e Inclusione - Italia", un'iniziativa della Croce Rossa che promuove lo sport, uno stile di vita sano e un futuro più inclusivo per ragazze e ragazzi che inseguono i propri sogni. Tra i talenti coinvolti: Eleonora Daniele, Michela Quattrociocche, Stefano Pantano, Stefano Maniscalco e Giulia Calenda.